Неразорвавшиеся после атаки ВСУ части ATACMS обезвредили на пляже Севастополя
Уничтожение фрагментов ATACMS в Севастополе. Обложка © Telegram / Департамент общественной безопасности города Севастополя
Несдетонировавшие обломки ракеты ATACMS успешно обезвредили в водной акватории в районе пляжа "Учкуевка" в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Департамента общественной безопасности города.
"Сегодня в районе пляжа "Учкуевка" силами Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обезврежены несдетонировавшие суббоеприпасы кассетной боевой части ракеты", — говорится в сообщении.
Уничтожение фрагментов ATACMS в Севастополе. Обложка © Telegram / Департамент общественной безопасности города Севастополя
Там также отметили, что снаряды обезвреживали прямо в воде. В операции были задействованы 35 сотрудников различных служб и ведомств, семь единиц специальной техники и два беспилотника.
Как сообщал Life.ru, днём 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших достигло 153. Позже стало известно, что в акватории пляжа "Учкуевка" обнаружили три неразорвавшихся кассетных боеприпаса.