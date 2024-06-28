Неразорвавшиеся после атаки ВСУ части ATACMS обезвредили на пляже Севастополя

Несдетонировавшие обломки ракеты ATACMS успешно обезвредили в водной акватории в районе пляжа "Учкуевка" в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Департамента общественной безопасности города.

"Сегодня в районе пляжа "Учкуевка" силами Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обезврежены несдетонировавшие суббоеприпасы кассетной боевой части ракеты", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что снаряды обезвреживали прямо в воде. В операции были задействованы 35 сотрудников различных служб и ведомств, семь единиц специальной техники и два беспилотника.