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28 июня, 20:00

Неразорвавшиеся после атаки ВСУ части ATACMS обезвредили на пляже Севастополя

Уничтожение фрагментов ATACMS в Севастополе. Обложка © Telegram / Департамент общественной безопасности города Севастополя

Уничтожение фрагментов ATACMS в Севастополе. Обложка © Telegram / Департамент общественной безопасности города Севастополя

Несдетонировавшие обломки ракеты ATACMS успешно обезвредили в водной акватории в районе пляжа "Учкуевка" в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Департамента общественной безопасности города.

"Сегодня в районе пляжа "Учкуевка" силами Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обезврежены несдетонировавшие суббоеприпасы кассетной боевой части ракеты", — говорится в сообщении.

Уничтожение фрагментов ATACMS в Севастополе. Обложка © Telegram / Департамент общественной безопасности города Севастополя

Уничтожение фрагментов ATACMS в Севастополе. Обложка © Telegram / Департамент общественной безопасности города Севастополя

Там также отметили, что снаряды обезвреживали прямо в воде. В операции были задействованы 35 сотрудников различных служб и ведомств, семь единиц специальной техники и два беспилотника.

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Как сообщал Life.ru, днём 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших достигло 153. Позже стало известно, что в акватории пляжа "Учкуевка" обнаружили три неразорвавшихся кассетных боеприпаса.

Александра Мышляева
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