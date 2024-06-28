Развожаев анонсировал усиление работы ПВО в Севастополе и Крыму
Противовоздушный щит над Севастополем и Республикой Крым будет усилен из-за участившихся атак на полуостров со стороны украинских боевиков. Такими планами в эфире местного телеканала поделился губернатор города с особым статусом Михаил Развожаев.
По словам чиновника, защита региона уже неоднократно усиливалась под руководством верховного главнокомандующего. Эта работа будет продолжаться и далее.
"Понятно, что ПВО будет усиливать работу, понятно, что будут приниматься и другие меры", — пообещал Развожаев.
Напомним, что 23 июня приспешники киевского режима атаковали Севастополь ракетами ATACMS американского производства. Часть кассетных суббоеприпасов упала на пляж с отдыхающими. Жертвами удара стали четыре человека, ещё свыше 150 ранены. Повреждения получили десятки домов и автомобилей.
Telegram / Минобороны России