Развожаев анонсировал усиление работы ПВО в Севастополе и Крыму

Противовоздушный щит над Севастополем и Республикой Крым будет усилен из-за участившихся атак на полуостров со стороны украинских боевиков. Такими планами в эфире местного телеканала поделился губернатор города с особым статусом Михаил Развожаев.

По словам чиновника, защита региона уже неоднократно усиливалась под руководством верховного главнокомандующего. Эта работа будет продолжаться и далее.