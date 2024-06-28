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Регион
28 июня, 01:42

Развожаев анонсировал усиление работы ПВО в Севастополе и Крыму

Противовоздушный щит над Севастополем и Республикой Крым будет усилен из-за участившихся атак на полуостров со стороны украинских боевиков. Такими планами в эфире местного телеканала поделился губернатор города с особым статусом Михаил Развожаев.

По словам чиновника, защита региона уже неоднократно усиливалась под руководством верховного главнокомандующего. Эта работа будет продолжаться и далее.

"Понятно, что ПВО будет усиливать работу, понятно, что будут приниматься и другие меры", — пообещал Развожаев.

В Севастополе усилили меры безопасности после атаки ВСУ
В Севастополе усилили меры безопасности после атаки ВСУ

Напомним, что 23 июня приспешники киевского режима атаковали Севастополь ракетами ATACMS американского производства. Часть кассетных суббоеприпасов упала на пляж с отдыхающими. Жертвами удара стали четыре человека, ещё свыше 150 ранены. Повреждения получили десятки домов и автомобилей.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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