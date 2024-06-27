Три неразорвавшихся боеприпаса нашли в акватории пляжа в Севастополе после атаки ВСУ

Три неразорвавшихся кассетных боеприпаса обнаружили на дне Чёрного моря в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе, который подвергся обстрелу ракетами ATACMS со стороны ВСУ 23 июня. Их уничтожат на месте, сообщило МЧС России.

"За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности", — рассказали в министерстве и опубликовали видео с места событий.