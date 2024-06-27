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27 июня, 11:47

Три неразорвавшихся боеприпаса нашли в акватории пляжа в Севастополе после атаки ВСУ

Три неразорвавшихся боеприпаса нашли в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе

Три неразорвавшихся кассетных боеприпаса обнаружили на дне Чёрного моря в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе, который подвергся обстрелу ракетами ATACMS со стороны ВСУ 23 июня. Их уничтожат на месте, сообщило МЧС России.

Три неразорвавшихся боеприпаса нашли в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе. Видео © МЧС России

"За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности", — рассказали в министерстве и опубликовали видео с места событий.

Сейчас в акватории работают 19 специалистов группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства специализированного отряда МЧС.

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Как сообщал Life.ru, днём 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших достигло 153. Среди погибших — девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.

Обложка ©

МЧС России

Андрей Бражников
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