Крымский мост перекрыли на час на фоне воздушной атаки

Порядка 600 автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту во время ограничения движения, 240 из них со стороны Тамани и 360 — со стороны Керчи. Об этом сказано в телеграм-канале об оперативной ситуации на автоподходах на мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа", — гласит сообщение в телеграм-канале, появившееся в 08:00 мск.

Движение машин по Крымскому мосту было перекрыто с 05:51 до 06:50 мск.