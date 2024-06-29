Крымский мост перекрыли на час на фоне воздушной атаки
На подходах к Крымскому мосту скопилось 600 авто после остановки движения на час
Порядка 600 автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту во время ограничения движения, 240 из них со стороны Тамани и 360 — со стороны Керчи. Об этом сказано в телеграм-канале об оперативной ситуации на автоподходах на мосту.
"В очереди со стороны Тамани находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа", — гласит сообщение в телеграм-канале, появившееся в 08:00 мск.
Движение машин по Крымскому мосту было перекрыто с 05:51 до 06:50 мск.
Причина введения ограничений не сообщается, но минувшей ночью атакам украинских беспилотников подверглись ещё четыре региона России: Тверская, Брянская и Белгородская области, а также Крым. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
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