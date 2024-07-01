Развожаев: В небе над Балаклавой уничтожены четыре воздушные цели

В небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены четыре воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По предварительной информации, четыре воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", — написал губернатор в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Также глава города напомнил, что необходимо сразу сообщать об опасных находках спасателям по номеру 112. Ситуация в Севастополе находится на контроле экстренных служб.

В 19:37 Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.