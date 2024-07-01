Развожаев: В небе над Балаклавой уничтожены четыре воздушные цели
В небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены четыре воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"По предварительной информации, четыре воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", — написал губернатор в телеграм-канале.
Развожаев добавил, что информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Также глава города напомнил, что необходимо сразу сообщать об опасных находках спасателям по номеру 112. Ситуация в Севастополе находится на контроле экстренных служб.
В 19:37 Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.
Ранее стало известно, что в Севастополе системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку. Губернатор обратился к местным жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытии.
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