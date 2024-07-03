МАГАТЭ осудило атаки Украины по подстанции Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало атаку Украины на подстанцию "Радуга" Запорожской АЭС угрозой для ядерной безопасности.

"Рафаэль Гросси заявил, что повторяющиеся атаки БПЛА представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей, их надо прекратить", — говорится в сообщении агентства в соцсети X.