МАГАТЭ осудило атаки Украины по подстанции Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало атаку Украины на подстанцию "Радуга" Запорожской АЭС угрозой для ядерной безопасности.
"Рафаэль Гросси заявил, что повторяющиеся атаки БПЛА представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей, их надо прекратить", — говорится в сообщении агентства в соцсети X.
Напомним, в среду, 3 июля, ВСУ совершили атаку дронами-камикадзе на подстанцию "Радуга" во время проведения ремонта, в результате пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции. В результате налёта дронов на подстанции повреждены оба трансформатора, а также нарушена штатная схема энергоснабжения Энергодара и функционирование объектов станции. Глава "Росатома" Алексей Лихачёв подчеркнул, что Москва рассчитывает на реакцию международного сообщества и ООН.