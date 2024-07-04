Система ПВО сбила два беспилотника над Брянской областью

Два беспилотника сбиты над Брянской областью, сообщил местный губернатор Александр Богомаз. Это произошло над Клинцовским и Трубчевским районами.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал глава региона в телеграм-канале, поблагодарив российские подразделения ПВО.