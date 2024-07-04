Система ПВО сбила два беспилотника над Брянской областью
Два беспилотника сбиты над Брянской областью, сообщил местный губернатор Александр Богомаз. Это произошло над Клинцовским и Трубчевским районами.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал глава региона в телеграм-канале, поблагодарив российские подразделения ПВО.
Ранее Life.ru писал об атаках беспилотников по трём селам Белгородской области. В результате сброса боеприпаса пострадала семья из трёх человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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