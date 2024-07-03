Брянский губернатор едва сдержал слёзы, благодаря Путина и силовиков за защиту

Губернатор Брянской области Александр Богомаз с трудом сдержал слёзы во время выступления в Совете Федерации. Он говорил о работе президента и силовых структур, которые защищают регион от постоянных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

Выступление главы Брянской области. Видео © Совет Федерации Федерального собрания РФ

"Сегодня с этой трибуны хочу сказать слова благодарности нашему президенту за то внимание, которое оказывается нашему региону, и, конечно же, всем силовикам, группировке Брянск-прикрытие, погрануправлению ФСБ России, Росгвардии, МВД, МЧС", — сказал Богомаз, изо всех сил подавляя эмоции.

Во время своего выступления он подчеркнул, что все силовые структуры региона сплотились, чтобы защищать граждан. По его словам, люди видят, что находятся под надёжной защитой. Глава области отметил, что, несмотря на обстрелы, ситуация находится под контролем.

Он также рассказал, что с начала СВО от атак ВСУ погибло 23 мирных жителя и пострадало более 90 человек. По его словам, только за последние сутки область обстреляли 19 раз.