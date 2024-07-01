Силы ПВО уничтожили в небе над Брянской областью 18 украинских БПЛА
Губернатор Богомаз: Над Брянской областью уничтожено 18 беспилотников
Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников самолётного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Семь беспилотников сбито над территорией Трубчевского района, два — над Карачевским районом. Шесть беспилотников уничтожено над территорией Выгоничского района, три перехвачено на подлёте к городу Брянску", — сообщил глава региона.
Пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Ранее ВСУ атаковали Грайворонский городской округ при помощи беспилотников. В результате сброса взрывчатки в селе Сподарюшино полностью разрушен частный дом, пострадавших нет.
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