Четыре беспилотника сбиты за ночь над тремя регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь отразили атаку четырьмя беспилотниками в трёх регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, два дрона были уничтожены в Брянской области, это произошло над Клинцовским и Трубчевским районами, уточнял ранее губернатор региона Александр Богомаз. По одному БПЛА сбито над Белгородской и Тамбовской областями.