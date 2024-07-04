Четыре беспилотника сбиты за ночь над тремя регионами России
Средства противовоздушной обороны за ночь отразили атаку четырьмя беспилотниками в трёх регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, два дрона были уничтожены в Брянской области, это произошло над Клинцовским и Трубчевским районами, уточнял ранее губернатор региона Александр Богомаз. По одному БПЛА сбито над Белгородской и Тамбовской областями.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Клинском районе Подмосковья нашли обломки сбитого украинского беспилотника. Дрон упал в лесу, на земле пострадавших и разрушений не было.
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