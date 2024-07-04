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4 июля, 04:17

Четыре беспилотника сбиты за ночь над тремя регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь отразили атаку четырьмя беспилотниками в трёх регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, два дрона были уничтожены в Брянской области, это произошло над Клинцовским и Трубчевским районами, уточнял ранее губернатор региона Александр Богомаз. По одному БПЛА сбито над Белгородской и Тамбовской областями.

Семья из трёх человек пострадала в результате атаки дрона ВСУ на Белгородчину
Семья из трёх человек пострадала в результате атаки дрона ВСУ на Белгородчину

Ранее Life.ru рассказывал, что в Клинском районе Подмосковья нашли обломки сбитого украинского беспилотника. Дрон упал в лесу, на земле пострадавших и разрушений не было.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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