ВСУ утром ударили по спальному району Белгорода, но атаку сорвал их же "дрон-зрадник"
Украинский дрон упал в спальном микрорайоне Белгорода, но не сдетонировал
Упавший в Белгороде беспилотник ВСУ. Обложка © Телеграм / ДЕМИДОВ
Украинские военные начали утро с новой атаки на Белгород, но их планам не суждено было осуществиться из-за их же дрона. "Зрадник" просто не сдетонировал после падения в спальном микрорайоне, пишет мэр Белгорода Валентин Демидов.
Упавший в Белгороде беспилотник ВСУ. Фото © Телеграм / ДЕМИДОВ
"ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации. Слава богу, по предварительным данным, пострадавших нет", — рассказал глава города у себя в телеграм-канале.
Упавший в Белгороде беспилотник ВСУ. Видео © Телеграм / ДЕМИДОВ
Он показал, что обломки украинского дрона оказались на проезжей части. В связи с падением вражеского БПЛА частично перекрыто движение по улице Есенина, сейчас на месте работают оперативные службы. Ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области для отражения атаки, но после самоустранения беспилотника уже спустя 10 минут сирены выключили.
А минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку четырьмя беспилотниками в трёх регионах России. Так, два дрона были уничтожены в Брянской области, это произошло над Клинцовским и Трубчевским районами, уточнял ранее губернатор региона Александр Богомаз. По одному БПЛА сбито над Белгородской и Тамбовской областями.