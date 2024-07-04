ВСУ утром ударили по спальному району Белгорода, но атаку сорвал их же "дрон-зрадник"

Украинские военные начали утро с новой атаки на Белгород, но их планам не суждено было осуществиться из-за их же дрона. "Зрадник" просто не сдетонировал после падения в спальном микрорайоне, пишет мэр Белгорода Валентин Демидов.

Упавший в Белгороде беспилотник ВСУ. Фото © Телеграм / ДЕМИДОВ

"ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации. Слава богу, по предварительным данным, пострадавших нет", — рассказал глава города у себя в телеграм-канале.

Упавший в Белгороде беспилотник ВСУ. Видео © Телеграм / ДЕМИДОВ

Он показал, что обломки украинского дрона оказались на проезжей части. В связи с падением вражеского БПЛА частично перекрыто движение по улице Есенина, сейчас на месте работают оперативные службы. Ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области для отражения атаки, но после самоустранения беспилотника уже спустя 10 минут сирены выключили.