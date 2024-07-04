Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 20:30

ВСУ потерпели фиаско при попытке обмануть расчёты ПВО в Крыму

Развожаев: ВСУ дважды запускали в сторону Севастополя ракеты-обманки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, почему силы ПВО бездействовали во время двух воздушных тревог, объявленных в городе 4 июля. Всё дело в попытках ВСУ обмануть зенитчиков при помощи ложных ракет, пояснил чиновник в эфире местного телеканала "СТВ".

"Это были ложные ракеты, запускались так называемые обманки, поэтому ПВО не работала. Но понятно, что бдительность сейчас повышенная, стараемся реагировать на любую возможность [опасности] и соответствующим образом оповещать жителей Севастополя", — отметил Развожаев.

"Баллистика!" В Севастополе зазвучит новый сигнал оповещения об опасности ракетных атак
"Баллистика!" В Севастополе зазвучит новый сигнал оповещения об опасности ракетных атак

Последняя крупная воздушная атака на Севастополь произошла вечером 1 июля. Украинские боевики запустили в направлении города пять ракет. К счастью, ЗРК уничтожили все воздушные цели над акваторией Чёрного моря и в районе Балаклавы.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Михаил Развожаев
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров