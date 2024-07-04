ВСУ потерпели фиаско при попытке обмануть расчёты ПВО в Крыму
Развожаев: ВСУ дважды запускали в сторону Севастополя ракеты-обманки
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, почему силы ПВО бездействовали во время двух воздушных тревог, объявленных в городе 4 июля. Всё дело в попытках ВСУ обмануть зенитчиков при помощи ложных ракет, пояснил чиновник в эфире местного телеканала "СТВ".
"Это были ложные ракеты, запускались так называемые обманки, поэтому ПВО не работала. Но понятно, что бдительность сейчас повышенная, стараемся реагировать на любую возможность [опасности] и соответствующим образом оповещать жителей Севастополя", — отметил Развожаев.
Последняя крупная воздушная атака на Севастополь произошла вечером 1 июля. Украинские боевики запустили в направлении города пять ракет. К счастью, ЗРК уничтожили все воздушные цели над акваторией Чёрного моря и в районе Балаклавы.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine