ВСУ потерпели фиаско при попытке обмануть расчёты ПВО в Крыму

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, почему силы ПВО бездействовали во время двух воздушных тревог, объявленных в городе 4 июля. Всё дело в попытках ВСУ обмануть зенитчиков при помощи ложных ракет, пояснил чиновник в эфире местного телеканала "СТВ".