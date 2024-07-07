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7 июля, 19:46

Несколько украинских БПЛА сбито над Воронежской областью

Гусев: Несколько украинских БПЛА уничтожено над Воронежской областью

Несколько украинских беспилотников уничтожено силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Воронежской области. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — рассказал чиновник.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Также Гусев подчеркнул, что режим опасности БПЛА в регионе не вводился, "исходя из текущей оценки возможных угроз со стороны Украины". Тем временем в Минобороны уточнили, что речь идёт о двух сбитых беспилотниках.

Семь украинских беспилотников уничтожено над Белгородской областью
Семь украинских беспилотников уничтожено над Белгородской областью

Ранее Гусев рассказал, что минувшей ночью средства ПВО РФ уничтожили несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении обломков беспилотников произошёл пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов, там ввели режим ЧС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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