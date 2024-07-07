Несколько украинских БПЛА сбито над Воронежской областью
Гусев: Несколько украинских БПЛА уничтожено над Воронежской областью
Несколько украинских беспилотников уничтожено силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Воронежской области. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — рассказал чиновник.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Также Гусев подчеркнул, что режим опасности БПЛА в регионе не вводился, "исходя из текущей оценки возможных угроз со стороны Украины". Тем временем в Минобороны уточнили, что речь идёт о двух сбитых беспилотниках.
Ранее Гусев рассказал, что минувшей ночью средства ПВО РФ уничтожили несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении обломков беспилотников произошёл пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов, там ввели режим ЧС.
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