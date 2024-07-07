Несколько украинских БПЛА сбито над Воронежской областью

Несколько украинских беспилотников уничтожено силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Воронежской области. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — рассказал чиновник.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Также Гусев подчеркнул, что режим опасности БПЛА в регионе не вводился, "исходя из текущей оценки возможных угроз со стороны Украины". Тем временем в Минобороны уточнили, что речь идёт о двух сбитых беспилотниках.