Пожар с детонацией произошёл на складе в Воронежской области после атаки БПЛА
Пожар с последующей детонацией произошёл на складе в Воронежской области после падения обломков БПЛА, рассказал губернатор региона Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошёл пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов", — сообщил Гусев.
В результате происшествия никто не пострадал, на месте работают специалисты экстренных служб. На случай угрозы для эвакуации жителей близлежащих населённых пунктов подготовлены автобусы.
Днём ранее, 6 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над территорией Белгородской области. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалось.
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