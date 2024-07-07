Пожар с детонацией произошёл на складе в Воронежской области после атаки БПЛА

Пожар с последующей детонацией произошёл на складе в Воронежской области после падения обломков БПЛА, рассказал губернатор региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошёл пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов", — сообщил Гусев.

В результате происшествия никто не пострадал, на месте работают специалисты экстренных служб. На случай угрозы для эвакуации жителей близлежащих населённых пунктов подготовлены автобусы.