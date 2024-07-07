В населённом пункте Воронежской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Власти ввели режим ЧС в границах населённого пункта Подгоренского района Воронежской области, где в ночь на 7 июля в результате атаки дронов ВСУ произошёл пожар на складе. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

По его словам, детонация взрывоопасных объектов пока продолжается. В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, перекрыли участок автодороги, которая проходит через населённый пункт. На месте работают сотрудники экстренных служб и ведомств.