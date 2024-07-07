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7 июля, 06:56

В населённом пункте Воронежской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Власти ввели режим ЧС в границах населённого пункта Подгоренского района Воронежской области, где в ночь на 7 июля в результате атаки дронов ВСУ произошёл пожар на складе. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

По его словам, детонация взрывоопасных объектов пока продолжается. В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, перекрыли участок автодороги, которая проходит через населённый пункт. На месте работают сотрудники экстренных служб и ведомств.

Ранее Гусев рассказал, что минувшей ночью средства ПВО РФ уничтожили несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении обломков беспилотников произошёл пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

В Краснодарском крае потушили пожар в резервуарах с топливом после атаки ВСУ
В Краснодарском крае потушили пожар в резервуарах с топливом после атаки ВСУ
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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