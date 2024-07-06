В Краснодарском крае потушили пожар в резервуарах с топливом после атаки ВСУ
В Павловском районе Краснодарского края потушили пожар в резервуарах с топливом после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава района Роман Парахин.
"Пожар после атаки БПЛА на резервуары с топливом ликвидирован. На месте остаются специалисты соответствующих ведомств", — написал он в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля сразу несколько топливных резервуаров подверглись атаке беспилотников в Краснодарском крае. Возгорания произошли в станицах Ленинградской и Павловской. Кроме того, в Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков дронов.
ТАСС / Эрик Романенко