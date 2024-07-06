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6 июля, 17:33

В Краснодарском крае потушили пожар в резервуарах с топливом после атаки ВСУ

В Павловском районе Краснодарского края потушили пожар в резервуарах с топливом после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава района Роман Парахин.

"Пожар после атаки БПЛА на резервуары с топливом ликвидирован. На месте остаются специалисты соответствующих ведомств", — написал он в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля сразу несколько топливных резервуаров подверглись атаке беспилотников в Краснодарском крае. Возгорания произошли в станицах Ленинградской и Павловской. Кроме того, в Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков дронов.

Несколько дронов ВСУ уничтожены при попытке атаковать Приморско-Ахтарск на Кубани
Несколько дронов ВСУ уничтожены при попытке атаковать Приморско-Ахтарск на Кубани
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ТАСС / Эрик Романенко

Наталья Исакова
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