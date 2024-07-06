В Краснодарском крае потушили пожар в резервуарах с топливом после атаки ВСУ

В Павловском районе Краснодарского края потушили пожар в резервуарах с топливом после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава района Роман Парахин.

"Пожар после атаки БПЛА на резервуары с топливом ликвидирован. На месте остаются специалисты соответствующих ведомств", — написал он в телеграм-канале.