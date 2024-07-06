Беспилотники атаковали топливные резервуары в Краснодарском крае

Несколько топливных резервуаров подверглись атаке беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Возгорания произошли в станицах Ленинградской и Павловской. В Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков дронов.