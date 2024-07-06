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6 июля, 00:25

Беспилотники атаковали топливные резервуары в Краснодарском крае

Несколько топливных резервуаров подверглись атаке беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Возгорания произошли в станицах Ленинградской и Павловской. В Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков дронов.

"На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорания. По предварительной информации, пострадавших нет", — уточнили в оперштабе.

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Минувшей ночью атаке подвергся краснодарский Приморско-Ахтарск. Единственной жертвой удара стала шестилетняя девочка, ещё пятеро пострадали. 29 тысяч жителей остались без света из-за повреждения подстанции. По факту теракта возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артур Лапсаков
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