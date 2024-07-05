СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск Краснодарского края, в результате которого погибла шестилетняя девочка и ещё пятеро мирных жителей пострадали.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. Председатель СК России поручил принять исчерпывающие меры для установления лиц из числа ВСУ, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов", — говорится в сообщении СК.
Напомним, Приморско-Ахтарск на Кубани подвергся атаке в ночь на 5 июля. Силам противовоздушной обороны удалось сбить несколько дронов, но последствий на земле избежать не удалось. В результате прилёта шесть мирных граждан получили ранения, однако позже стало известно, что шестилетняя девочка от полученных травм скончалась в больнице.
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