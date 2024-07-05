СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск Краснодарского края, в результате которого погибла шестилетняя девочка и ещё пятеро мирных жителей пострадали.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. Председатель СК России поручил принять исчерпывающие меры для установления лиц из числа ВСУ, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов", — говорится в сообщении СК.