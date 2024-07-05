За полгода от атак ВСУ в России погибло более 460 мирных жителей
Порядка 465 мирных граждан погибли на территории России из-за атак ВСУ за январь — июнь, при этом из них 264 — за последние три месяца. Такие данные приводит посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Кроме того, по его словам, с 1 января по 30 июня от действий Киева пострадали как минимум 2 547 мирных жителей, из них ранения различной степени тяжести получили 2 082 человек.
Буквально сегодня этот печальный список пополнился шестилетней девочкой, которая погибла в результате атаки украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Город подвергся атаке в ночь на 5 июля. Силам противовоздушной обороны удалось сбить несколько дронов, но последствий на земле избежать не удалось. В результате прилёта пострадали ещё пять мирных граждан.
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