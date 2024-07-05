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5 июля, 08:47

За полгода от атак ВСУ в России погибло более 460 мирных жителей

Порядка 465 мирных граждан погибли на территории России из-за атак ВСУ за январь — июнь, при этом из них 264 — за последние три месяца. Такие данные приводит посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Кроме того, по его словам, с 1 января по 30 июня от действий Киева пострадали как минимум 2 547 мирных жителей, из них ранения различной степени тяжести получили 2 082 человек.

Маленькая девочка погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом
Маленькая девочка погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом

Буквально сегодня этот печальный список пополнился шестилетней девочкой, которая погибла в результате атаки украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Город подвергся атаке в ночь на 5 июля. Силам противовоздушной обороны удалось сбить несколько дронов, но последствий на земле избежать не удалось. В результате прилёта пострадали ещё пять мирных граждан.

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Telegram/Настоящий Гладков

Александра Вишнякова
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