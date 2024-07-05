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5 июля, 05:08

Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов на кубанский Приморско-Ахтарск

Кондратьев сообщил о гибели 6-летней девочки при атаке БПЛА на Приморско-Ахтарск

Шестилетняя девочка, пострадавшая в результате атаки украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, умерла в больнице. О трагедии сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки", – обратился глава региона к родным погибшей малышки.

Кондратьев пожелал всем раненых скорейшего выздоровления и обещал оказать всю необходимую помощь.

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Приморско-Ахтарск на Кубани подвергся атаке в ночь на 5 июля. Силам противовоздушной обороны удалось сбить несколько дронов, но последствий на земле избежать не удалось. В результате прилёта шесть мирных граждан получили ранения и были госпитализированы. Также часть города осталась без электричества из-за повреждённой подстанции.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Бражников
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