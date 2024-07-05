Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов на кубанский Приморско-Ахтарск
Кондратьев сообщил о гибели 6-летней девочки при атаке БПЛА на Приморско-Ахтарск
Шестилетняя девочка, пострадавшая в результате атаки украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, умерла в больнице. О трагедии сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки", – обратился глава региона к родным погибшей малышки.
Кондратьев пожелал всем раненых скорейшего выздоровления и обещал оказать всю необходимую помощь.
Приморско-Ахтарск на Кубани подвергся атаке в ночь на 5 июля. Силам противовоздушной обороны удалось сбить несколько дронов, но последствий на земле избежать не удалось. В результате прилёта шесть мирных граждан получили ранения и были госпитализированы. Также часть города осталась без электричества из-за повреждённой подстанции.
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