Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов на кубанский Приморско-Ахтарск

Шестилетняя девочка, пострадавшая в результате атаки украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, умерла в больнице. О трагедии сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки", – обратился глава региона к родным погибшей малышки.

Кондратьев пожелал всем раненых скорейшего выздоровления и обещал оказать всю необходимую помощь.