29 тысяч жителей Приморско-Ахтарского района остались без света после атаки ВСУ

29 тысяч жителей Приморско-Ахтарского района Краснодарского края остались без энергоснабжения после ночной атаки дронов ВСУ. Беспилотники повредили силовые трансформаторы на электроподстанциях, проинформировал в личном телеграм-канале временно исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник.

"Без энергоснабжения остаются порядка 29 тысяч жителей района, в том числе 19 социально значимых объектов. Для поддержания работоспособности социальных объектов их подключили к резервным источникам питания. Брошены все силы и средства для восстановления энергоснабжения", — сообщил он, добавив что ситуация находится на его личном контроле.