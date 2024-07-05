Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 10:04

29 тысяч жителей Приморско-Ахтарского района остались без света после атаки ВСУ

29 тысяч жителей Приморско-Ахтарского района Краснодарского края остались без энергоснабжения после ночной атаки дронов ВСУ. Беспилотники повредили силовые трансформаторы на электроподстанциях, проинформировал в личном телеграм-канале временно исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник.

"Без энергоснабжения остаются порядка 29 тысяч жителей района, в том числе 19 социально значимых объектов. Для поддержания работоспособности социальных объектов их подключили к резервным источникам питания. Брошены все силы и средства для восстановления энергоснабжения",сообщил он, добавив что ситуация находится на его личном контроле.

Восстановительные работы уже проводят, задействованы 15 аварийных бригад в составе 75 человек и 16 единиц техники.

Российские БПЛА "Ланцет" поразили более 2 тысяч целей с начала спецоперации
Российские БПЛА "Ланцет" поразили более 2 тысяч целей с начала спецоперации

Напомним, что в ночь на 5 июля дроны ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск. Российские средства ПВО сбили несколько БПЛА, но последствия на земле не удалось предотвратить. В результате ударов были ранены шестеро гражданских, их доставили в больницу. Уже тогда часть города лишилась электроснабжения из-за попадания по подстанции. Позже стало известно, что пострадавшая при нападении шестилетняя девочка умерла.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров