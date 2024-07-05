29 тысяч жителей Приморско-Ахтарского района остались без света после атаки ВСУ
29 тысяч жителей Приморско-Ахтарского района Краснодарского края остались без энергоснабжения после ночной атаки дронов ВСУ. Беспилотники повредили силовые трансформаторы на электроподстанциях, проинформировал в личном телеграм-канале временно исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник.
"Без энергоснабжения остаются порядка 29 тысяч жителей района, в том числе 19 социально значимых объектов. Для поддержания работоспособности социальных объектов их подключили к резервным источникам питания. Брошены все силы и средства для восстановления энергоснабжения", — сообщил он, добавив что ситуация находится на его личном контроле.
Восстановительные работы уже проводят, задействованы 15 аварийных бригад в составе 75 человек и 16 единиц техники.
Напомним, что в ночь на 5 июля дроны ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск. Российские средства ПВО сбили несколько БПЛА, но последствия на земле не удалось предотвратить. В результате ударов были ранены шестеро гражданских, их доставили в больницу. Уже тогда часть города лишилась электроснабжения из-за попадания по подстанции. Позже стало известно, что пострадавшая при нападении шестилетняя девочка умерла.
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