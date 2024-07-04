Российские БПЛА "Ланцет" поразили более 2 тысяч целей с начала спецоперации

Российские БПЛА "Ланцет" с начала СВО поразили более двух тысяч целей. Об этом рассказали в пресс-службе завода Zala, который производит такие беспилотники.

БПЛА "Ланцет" поразили с начала спецоперации более двух тысяч целей. Обложка © Telegram / ZALA

"В конце июня 2024 года зарегистрирован 2000-й публичный удар по цели барражирующим боеприпасом "Ланцет". Этот впечатляющий результат был достигнут благодаря безупречной совместной работе с беспилотниками-разведчиками Zala моделей Z-16, вклад которых в успешное выполнение боевых задач зачастую остаётся в тени", — говорится в сообщении.

Там отметили, что поражение вражеских целей — только финал работы операторов, которые управляют боевыми беспилотниками, а также подчеркнули, что в июне военные продолжили выполнять задачи на всей линии фронта в зоне СВО.