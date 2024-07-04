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4 июля, 15:30

Российские БПЛА "Ланцет" поразили более 2 тысяч целей с начала спецоперации

Российские БПЛА "Ланцет" с начала СВО поразили более двух тысяч целей. Об этом рассказали в пресс-службе завода Zala, который производит такие беспилотники.

БПЛА "Ланцет" поразили с начала спецоперации более двух тысяч целей. Обложка © Telegram / ZALA

"В конце июня 2024 года зарегистрирован 2000-й публичный удар по цели барражирующим боеприпасом "Ланцет". Этот впечатляющий результат был достигнут благодаря безупречной совместной работе с беспилотниками-разведчиками Zala моделей Z-16, вклад которых в успешное выполнение боевых задач зачастую остаётся в тени", — говорится в сообщении.

Там отметили, что поражение вражеских целей — только финал работы операторов, которые управляют боевыми беспилотниками, а также подчеркнули, что в июне военные продолжили выполнять задачи на всей линии фронта в зоне СВО.

Украина представила свой аналог российского "Ланцета"
Украина представила свой аналог российского "Ланцета"

Ранее в Минобороны России рассказали, что Российская армия уничтожила более 26 тысяч украинских беспилотников с начала специальной военной операции. Кроме того, по подсчётам военного ведомства, поражены 613 самолётов и 276 вертолётов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16 385 танков и другие боевые бронированные машины.

Обложка ©

Telegram / ZALA

Александра Мышляева
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