В Минобороны назвали количество уничтоженных беспилотников противника с начала СВО

Российские военные уничтожили свыше 26 тысяч украинских беспилотников с начала специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Кроме того, по подсчётам военного ведомства, уничтожено 613 самолётов и 276 вертолётов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16 385 танков и других боевых бронированных машин. Среди потерь украинской армии насчитывается 1 346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 665 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 22 726 единиц специальной военной автомобильной техники.