В Минобороны назвали количество уничтоженных беспилотников противника с начала СВО
Минобороны РФ: С начала СВО уничтожено свыше 26 тысяч украинских беспилотников
Российские военные уничтожили свыше 26 тысяч украинских беспилотников с начала специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Кроме того, по подсчётам военного ведомства, уничтожено 613 самолётов и 276 вертолётов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16 385 танков и других боевых бронированных машин. Среди потерь украинской армии насчитывается 1 346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 665 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 22 726 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Южная группировка войск ВС РФ лишила противника 560 бойцов и боевой бронемашины Humvee. Кроме того, украинская армия лишилась американского бронетранспортёра М113 и потеряла пять пикапов. А на днях экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили замаскированные позиции ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток". Удар по украинским войскам был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.
Евгений Пономарёв / ТАСС