Российские Су-34 ювелирно отработали авиабомбами ФАБ-500 по опорнику ВСУ

Российские самолёты Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ, уничтожив живую силу и боевую технику противника. Минобороны РФ публикует кадры работы экипажей истребителей.

"Экипажи самолётов Су-34 уничтожили опорный пункт и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", — уточнили в ведомстве.