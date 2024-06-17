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Российские Су-34 ювелирно отработали авиабомбами ФАБ-500 по опорнику ВСУ

Минобороны РФ показало работу российских Су-34 по уничтожению опорного пункта ВСУ

17 июня, 12:02
Российские самолёты Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские самолёты Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские самолёты Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ, уничтожив живую силу и боевую технику противника. Минобороны РФ публикует кадры работы экипажей истребителей.

Российские самолёты Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Экипажи самолётов Су-34 уничтожили опорный пункт и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", — уточнили в ведомстве.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" превысили 400 военных
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" превысили 400 военных

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что группа "Юг" ВС РФ нанесла поражение трём бригадам украинских войск и отразила четыре контратаки. Противник лишился до 380 бойцов и танка Leopard. А сегодня сообщалось, что потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" превысили 400 военных.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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