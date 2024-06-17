Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" превысили 400 военных
Вооружённые силы Украины за сутки потеряли до 405 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ "Запад". Противнику нанесено поражение в районах населённых пунктов Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские, Дружелюбовка Харьковской области и Невское ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", — отметили в ведомстве.
А в воскресенье, 16 июня, ВС РФ нанесли удары по месту расположения ВСУ и техники в районах Марганца и Покровского Днепропетровской области, в последнем все дома занимают украинские военные и хранят там технику. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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