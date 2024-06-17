Главные новости СВО: Как Армия России вернула позиции в Запорожье, а ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом, 17 июня Украинское командование бездарно тратит западную технику для атак в Харьковской области, ВС РФ в Херсонской области испытывают новый дрон — сводки военкоров в материале Life.ru. 17 июня, 09:15 Как Армия России вернула позиции в Запорожье, а ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом, 17 июня. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковский фронт, 17 июня

Самые жестокие бои развернулись на восточной окраине Волчанска. Противник за сутки до 15 раз переходил в контратаки, но успеха не добился и потерял до 100 человек убитыми. Переброска подкреплений через реку Волчью также результатов не дала. В районе города продвижение подразделений ВС РФ достигло 300 метров.

После взятия ВС РФ Агрегатного завода украинская сторона, вероятно, будет пытаться выстроить оборону по реке Волчьей. По некоторым данным, рубеж реки уже занимает 153-я бригада ВСУ. В создании эшелонированной обороны противнику мешает наша авиация, которая регулярно наносит удары по целям в ближнем тылу ВСУ. Активно работают и наши БПЛА — "Ланцетов" на направлении так много, что их не жалеют даже на украинскую пехоту.

На Липцовском направлении противник пытался переходить в контратаки при поддержке двух БТР. В результате одна из боевых машин с десантом смогла прорваться к окраинам н.п. Глубокое, но была уничтожена оператором того же "Ланцета". Как пишут некоторые источники, ВСУ стягивают технику в район населённого пункта Липцы, на днях возможна ещё одна попытка локального "контрнаступа". Скорее всего, ВСУ будут и дальше пытаться ликвидировать Липцовское направление, чтобы иметь возможность перебросить больше резервов в Волчанск.

ДНР, 17 июня: Часов Яр — новый Бахмут

Видео © Telegram / Colonelcassad

На Донбасском фронте эпицентр боёв находится в Часовом Яре. Противник здесь активно пытается выстроить оборону вдоль канала Северский Донец – Донбасс. Во многих местах он ещё контролирует подходы к водной преграде, наши войска ведут штурм этих позиций. За каналом украинское командование расположило средства поддержки своей пехоты — миномёты, АГС, расчёты различных дронов.

Под Часов Яр Киев стянул большую часть своих боеспособных подразделений: 41, 30, 24-ю ОМБр, 225-ю, 425-ю ОШБ, спецподразделения ГУР. Такой состав сильно напоминает группировку ВСУ, сражавшуюся в Бахмуте. Видео из города тоже весьма схожи с кадрами "бахмутской мясорубки".

Южнее Часова Яра наши подразделения прошли вперёд более 700 метров и вышли на западную окраину села Андреевка. В Красногоровке подразделения ВС РФ стремятся выбить противника с позиций в районе парка им. Шевченко.

Возвращение утраченного в Запорожской области, 17 июня

Запорожская область. Российские военнослужащие совместно с Росгвардией во время обеспечения безопасного проведения очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

К юго-западу от Гуляйполя российские войска вернули село Загорное, которое было оставлено в марте 2022 года. В марте уже этого года ВС РФ взяли соседнее село Мирное, что и позволило закрепиться в Загорном. Несмотря на локальный успех ВС РФ, общая обстановка на Запорожском фронте остаётся относительно спокойной, из-за плохой погоды образовалась небольшая передышка в боевых действиях.

В Херсонской области сообщается о занятии нашими бойцами важных островов в пойме Днепра, однако удерживаются они лишь малыми группами пехоты при поддержке БПЛА. Основательно закрепиться на них не позволяют плоский рельеф местности и большое количество дронов противника.

Новые дроны в зоне СВО

Видео © Telegram / Минобороны России

В группировке войск "Днепр" в Херсонской области испытывают новейший квадрокоптер "Перун", который способен поднимать груз весом до 200 кг. БПЛА может выполнять широкий спектр функций — от снабжения бойцов провизией до ударов по технике противника с помощью ПТРК.

ВСУ в свою очередь презентовали новый беспилотный катер, аналоги которого они использовали для ударов по Крыму. Противник заявляет, что новый аппарат управляется через терминал Starlink, имеет дальность хода 600 км и может нести до 150 кг взрывчатки.

Авторы Кирилл Золотарев