Сводки военкоров: Как продвигалась Армия России и что произошло в зоне спецоперации с 11 по 15 июня Неожиданный манёвр в Сумской области, перспективы Волчанского направления и наступления в Донбассе — недельная сводка Life.ru. 14 июня, 21:21 Работа расчёта САУ 2С19 "Мста-С". Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Северное направление, 15 июня

Самым неожиданным манёвром недели был заход нашей ДРГ на территорию Рыжевки Сумской области. В этом регионе российских войск не было с 2022 года. При этом часть источников заход ДРГ в принципе опровергают, точно можно сказать, что сейчас наши подразделения Рыжевку не контролируют. Но факт появления ДРГ рядом с Сумской областью однозначно оттянул часть внимания противника.

Растягивание сил — вот чем сейчас занимается противник по всему фронту. На сравнительно новом Харьковском фронте командование ВСУ бросает бригаду за бригадой в тяжелейшие городские бои. По подразделениям врага там применяются самые тяжёлые огневые средства, включая ТОС с термобарическими боеприпасами и корректируемые авиабомбы. В результате бригады ВСУ теряют боеспособность после считаных дней боёв в Волчанске.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Позиции в городе украинскому командованию удаётся удерживать только ценой постоянного вбрасывания в бой новых резервов. Тем не менее в течение этой недели наши штурмовики почти полностью зачистили Агрегатный завод. Авиация в то же время стремится отрезать ВСУ от источников снабжения. Её главными целями стали переправы, узкие места любой цепочки снабжения. К тому же наиболее короткий путь от украинского тыла до Волчанска лежит через две реки — Северский Донец и Волчью. Вероятно, противник попытается как можно лучше защитить эти переправы средствами ПВО и не только. Можно спрогнозировать активные попытки ВСУ сбросить подразделения ВС РФ из Волчанска и установить прочную линию фронта по лесопосадкам за городской чертой, обезопасив мосты через реки. Так украинское командование сможет "успокоить" направление и вывести резервы в Донбасс.

Под Волчанском с обеих сторон очень активно работает артиллерия, противник подгоняет свои орудия на считаные сотни метров от границы, чтобы нанести удар по населённым пунктам в глубине Белгородской области. Наши орудия отвечают на это точным контрбатарейным огнём. Огонь артиллеристов корректируют разведывательные БПЛА, вместе с тем активность FPV-дронов на направлении не столь велика. Зато активно работают наши операторы "Ланцетов".

Комплекс с управляемыми барражирующими боеприпасами малого и среднего класса "Ланцет". Фото © ТАСС / Андре Любимов

Купянское направление временно активизировалось в середине недели, российскими войсками были заняты Мясожаровка, Тимковка и Артёмовка. Каких-либо активных действий здесь ожидать не стоит, направление остаётся относительно второстепенным.

Донбасс, 15 июня

В Донбассе местами удалось достичь значительного продвижения за счёт оттягивания подразделений ВСУ в Харьковскую область. Наиболее жестокие бои идут в Часовом Яре. Как и в случае с Бахмутом, Часовярскую агломерацию разделяет водная преграда, канал. На протяжении недели наши подразделения подходили вплотную к городу с двух флангов, северного и южного. Вероятно, при угрозе охвата и дальнейшего окружения противник попытается вывести свои подразделения из Часова Яра, как это было с Лисичанском, Бахмутом и Авдеевкой.



Южнее, под Авдеевкой, наши бойцы продолжают расширять Очертинский выступ и укреплять свои позиции у Карловского водохранилища. В результате занятия и улучшения этих двух позиций противник фактически оказывается зажат между водохранилищем и рекой Волчьей. Не помогает ВСУ на этом направлении даже тяжёлая западная техника. "Абрамсы", "Бредли" и прочие боевые машины регулярно уничтожаются с помощью дронов и не только.

Из западного вооружения противник также пытается применять корректируемые авиабомбы, но, помимо господства ВКС РФ в воздухе, наталкивается на удары по своим аэродромам, в частности в Староконстантинове. Это наносит ущерб и без того немногочисленной украинской авиации.

Южное направление, 15 июня

В Запорожской и Херсонской областях позиционный фронт пребывает практически в неизменном состоянии. На Херсонщине ведётся активная война дронов, операторы БПЛА ВС РФ смогли успешно поразить пункт дислокации солдат ВСУ. Украинские подразделения в то же время продолжили обстрелы Новой Каховки.

Оператор БПЛА ВС РФ. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Не исключено, что противник на Юге пойдёт на какие-либо провокации, чтобы отвлечь часть сил ВС РФ из Харьковской области и Донбасса. Так, ранее украинцы высаживали десант в Крынках, а на прошлой неделе нанесли террористический удар по селу Садовому Херсонской области, где погибло 22 человека. Подобные акции противника призваны отвлечь часть сил Армии России с активных направлений на второстепенные Херсонский и Запорожский фронты.

Авторы Кирилл Золотарев