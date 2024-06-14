Штурмы СВО: Армия России пробивается к Северску, очередная бригада ВСУ обнулена под Харьковом, как уничтожают морские дроны Киева, 14 июня ВС РФ продолжают наступление на Северском направлении, украинские подразделения терпят поражение в Волчанске, БМП-2 впервые применили для обороны от украинских катеров — дайджест в материале Life.ru. 14 июня, 11:15 Боевая работа расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Перемалывание ВСУ в Волчанске, 14 июня

Большие потери в Харьковской области понесла украинская 57-я бригада. Теперь Киев вынужден вывести её с фронта для пополнения штата. На замену ей встала 3-я бригада Нацгвардии Украины. Другое подразделение ВСУ, воюющее в Волчанске, 71-я бригада, рискует оказаться в окружении после взятия нашими войсками Агрегатного завода. За последние сутки российские штурмовые группы взяли ещё одно здание на территории этого предприятия. По местам сосредоточения украинских военнослужащих на востоке Волчанска работают тяжёлые огнемётные системы. Общее продвижение в районе города за сутки достигло 100 метров.

На Купянском направлении героический боец 2-й Таманской дивизии в одиночку отразил атаку трёх FPV-дронов. Первый дрон ранил солдата в ногу, ещё два герой смог сбить из автомата. Бой попал в объектив камеры беспилотника.

Активно ведётся борьба с вражеской артиллерией, обстреливающей приграничные территории. Удалось уничтожить три гаубицы Д-30, САУ "Акация", которая находилась всего в двух километрах от российской границы.

ВКС России продолжают системную работу по уничтожению переправ, использующихся противником. В районе Старого Салтова высокоточным ударом ракеты Х-38МЛЭ был серьёзно повреждён мост через Печенежское водохранилище. Рухнуло несколько пролётов, восстановление переправы займёт не одну неделю. Между тем через неё проходила одна из главных артерий снабжения Волчанской группировки ВСУ.

ВС РФ активно продвигаются в направлении Северска. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Дорога на Северск, 14 июня

ВС РФ активно продвигаются в направлении Северска, за сутки — почти на километр. На фронте активно работают опытные подразделения ВДВ. Под Авдеевкой Российская армия освободила Новопокровское, суммарное продвижение достигло двух километров. Над освобождённым населённым пунктом был установлен флаг России.

Херсонская область, 14 июня: возвращение на правый берег Днепра

В Херсонской области на оккупированном Киевом правом береге Днепра авиаразведка засекла передвижение вражеской бронетехники, которая перевозила украинских солдат между командными пунктами и другими объектами. Было принято решение нанести по ним внезапный удар. В результате скоординированной работы наших операторов БПЛА были уничтожены бронемашина и личный состав ВСУ.

Боевая работа оператора беспилотных летательных аппаратов Zala. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Удары по украинским аэродромам, 14 июня

Этой ночью ВКС России нанесли серию ударов по военным объектам Киева. В налёте использовались как ракеты, так и ударные БПЛА "Герань". Утром в небо поднимался даже МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Большая часть ударов пришлась на военный аэродром Староконстантинов, но были зафиксированы взрывы и в Киевской области. Удары по аэродромам, вероятно, связаны с тем, что противник активно прибегает к своей немногочисленной авиации для сброса американских управляемых бомб на Волчанск и окрестности.

Новое средство против украинских катеров-камикадзе

На черноморском побережье наша армия начала применять новое оружие против украинских БЭК (безэкипажных катеров). Такими катерами, напомним, противник атаковал Крымский мост. Для их уничтожения приспособили ракетный модуль "Бережок", который используется на БМП-2.

Авторы Кирилл Золотарев