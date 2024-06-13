Главные новости СВО: Ювелирные удары Армии России, ВСУ контратакуют в Волчанске, Киев в огне, 13 июня ВС РФ вышли к южным подступам в Новоалександровке, Запад жалуется на новую модификацию русских ракет, в Запорожской области авиабомбы навестили совещание офицеров ВСУ, под Харьковом сбили "F-16" — дайджест в материале Life.ru. 13 июня, 10:48 Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град" мотострелковой бригады в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Под Харьковом, 13 июня: ВСУ пытаются захватить инициативу в Волчанске

Группировка "Север" штурмует Волчанск и уничтожает врага. Видео © Telegram / RVvoenkor

Потерю части Волчанского агрегатного завода признал даже противник. Кроме того, продолжается продвижение наших подразделений к востоку от города, общая глубина наступления составляет до 100 метров. Украинцы не оставляют попыток контратаковать, некоторые источники пишут, что они ходят в атаки, прикрываясь мирными жителями.

Несмотря на подобные приёмы, ВСУ сталкиваются с жёстким отпором со стороны Армии России, особенно артиллеристов. По противнику в Волчанске работают не только орудия, но и тяжёлые огнемётные системы. За прошедшие сутки на направлении были уничтожены две украинские гаубицы Д-20, американская М777 и два 120-мм миномёта. Сбили даже "F-16" — так украинцы назвали один свой дрон.

Главной целью ВСУ под Волчанском остаётся подавление наступательной энергии ВС РФ, занятие ключевых высот и перехват инициативы. В таком случае Киев сможет перебросить большую часть подразделений из Харьковской области в Донбасс, оставив для прикрытия севера лишь малую группировку.

Успехи в Донбассе, 13 июня

Российские операторы БПЛА поразили ещё одну, 18-ю по счёту немецкую БМП Marder. Фото © Telegram / Mestb_Dobroj_Voli

Нашим солдатам удалось продвинуться на 700 метров на северном фланге Авдеевки и выйти к окраинам Новоалександровки. Противник активно противодействует наступающим подразделениям ВС РФ с помощью дронов. Но, несмотря на это, ВС РФ при поддержке артиллерии удалось пройти более одного километра по направлению к Северску. Российские операторы БПЛА отвечают оппонентам не менее качественной работой — они смогли поразить ещё одну, 18-ю по счёту немецкую БМП Marder. Дроны донецкой "Спарты" уничтожили желанную цель — украинский комплекс РЭБ "Буковель".

Усилия ВС РФ в Донбассе отмечает даже противник. Главком ВСУ Сырский заявил, что Армия России концентрируется на Покровском и Кураховском направлениях. По его словам, там собраны штурмовые подразделения из состава восьми ударных бригад.

Запорожье, 13 июня: сражение за Времевский выступ

На Запорожском направлении самой горячей точкой стал Времевский выступ. Позиционные бои ведутся у северных окраин Старомайорского, самые жестокие столкновения фиксируются в южной части Урожайного. Там ВС РФ пытаются продавить оборону противника и выйти в центральную часть посёлка.

Разведка вскрыла место совещания офицеров ВСУ, и ВКС разнесли здание в пыль. Видео © Telegram / RVvoenkor

Больших успехов в Запорожской области добилась русская разведка. Разведчики смогли вскрыть место совещания офицеров ВСУ. Украинские командиры 78-го батальона 102-й бригады ТрО из Ивано-Франковской области собрались в н.п. Цветковое. Здание с ними было полностью уничтожено ударом ВКС.

Киев — второй день в огне

Киевские пожарные уже второй день не могут справиться с возгоранием, которое возникло после удара российскими ракетами по стратегическим объектам. Фото © Telegram / warhistoryalconafter

Киевские пожарные уже второй день не могут справиться с возгоранием, которое возникло после удара российскими ракетами по стратегическим объектам в городе. Вместе с тем в западных СМИ пожаловались на то, что Россия уже в четвёртый раз модернизировала свои ракеты Х-101. Эти ракеты, как правило, и используются для поражения целей на Украине.

Ракетный удар ВС РФ по Кривому Рогу

Военный эксперт Борис Рожин отмечает, что место прилёта в Кривом Роге было моментально оцеплено СБУ не просто так, а сотрудники скорой помощи и эмчеэсники давали подписки о неразглашении. Его источники сообщили, что прилетело по улице Демиденко, аккурат в здание ОБОПа. В итоге — девять "двухсотых", четверо — без вести. В соседних домах вынесло окна и крыши, жертв среди мирного населения нет. "Очередная ювелирка от ВС РФ", подчёркивает создатель термина "вежливые люди".

Авторы Кирилл Золотарев