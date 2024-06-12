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Новости военкоров: Как Армия России продвигается к Купянску, а жители Украины сражаются с военкоматами, 12 июня

Пока украинцы жгут технику военкоматов, а немецкие оружейники открыли на Украине первый завод, ВС РФ освободили несколько населённых пунктов на Купянском направлении — сводки военкоров с линии фронта в материале Life.ru.

12 июня, 10:13
Как Армия России продвигается к Купянску и охотится за "Абрамсами", 12 июня. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Как Армия России продвигается к Купянску и охотится за "Абрамсами", 12 июня. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Под Харьковом, 12 июня: активизация Купянского фронта

После долгого затишья подразделения ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении. Были освобождены населённые пункты Мясожаровка и Тимковка. Немного южнее ВС РФ был занят населённый пункт Артёмовка, наши войска вышли к реке Жеребец.

На Волчанском направлении продолжаются тяжёлые городские бои, общее продвижение наших войск достигло 200 метров. ВСУ испытывают серьёзные проблемы со снабжением, так как у них не получается навести переправу через Северский Донец. Российская авиация господствует в воздухе и не даёт противнику этого сделать. В районе села Глубокое противник пытался контратаковать, в результате потерял более 10 человек убитыми и был отброшен на исходные позиции.

Несмотря на наступательные действия ВС РФ, ВСУ продолжают террор мирных жителей Белгородской и Харьковской областей. В Шебекине украинский снаряд попал прямо в жилой дом. Наши военные стараются помочь гражданскому населению и своими силами вывозят его из зоны боевых действий. Для помощи гражданам используются даже беспилотники.

"Патриоты", "буханки" и "Делики": Какие автомобили востребованы на фронте и как их готовят
"Патриоты", "буханки" и "Делики": Какие автомобили востребованы на фронте и как их готовят

Чтобы предотвратить обстрелы ВСУ, российские солдаты активно ведут контрбатарейную борьбу. За последнее время они уничтожили две польские САУ "Краб", гаубицу Д-20, гаубицу 2А65 и три 120-миллиметровых миномёта. В районе населённого пункта Ветеринарное был обнаружен и поражён пункт размещения техники и боеприпасов, которые противник использовал для ударов по Белгороду.

Ситуация в Донбассе, 12 июня

В районе Часова Яра ночью удалось уничтожить дронами украинский танк и БМП. Видео © Telegram / Colonelcassad

На Донбасском направлении отметились операторы БПЛА, работающие в ночное время суток. В районе Часова Яра ночью удалось уничтожить дронами украинский танк и БМП. Судоплатовцы добавили к счёту подбитых "Абрамсов" ещё одну машину. Танк был уничтожен в тёмное время суток, украинский экипаж его бросил. Судя по следующему видео, утром он всё ещё горел. Днём операторы дронов тоже не сидели без дела и уничтожили МРАП американского производства в районе Часова Яра.

Военные предприятия Киева в огне

После ночных ракетных ударов ВС РФ украинские официальные источники отчитались о том, что якобы все ракеты сбиты. Однако в одном из районов Киева на промышленном предприятии начался пожар. В Киевской области было зафиксировано повреждение АЗС, гаражей и складских помещений. Жилые дома от ударов не пострадали. Для тушения пожаров Киев вынужден был привлечь 105 человек и 30 единиц техники, некоторые помещения безуспешно пытаются тушить уже несколько часов.

Немецкий Rheinmetall создаёт свою инфраструктуру на Украине

Вооружение компании Rheinmetall. Rheinmetall открыла свой цех на территории Украины. Фото © ТАСС / IMAGO / Schöning

Вооружение компании Rheinmetall. Rheinmetall открыла свой цех на территории Украины. Фото © ТАСС / IMAGO / Schöning

Rheinmetall — компания, производящая многие образцы немецкой бронетехники, открыла свой цех на территории Украины. В нём будут проводиться ремонт и обслуживание бронетехники. Работать там будут украинские специалисты под надзором немецких коллег.

Война жителей Украины с военкоматами

Телеграм-канал "Рыбарь" сообщает, что похищение и жёсткий захват людей работниками военкоматов распространён в разных частях Украины. Их действия становятся всё более жёсткими: так, в Одессе избили девушку, снимавшую работу сотрудников ТЦК, в Киеве заламывали инвалида, а во Львове пытались сбить велосипедиста. Одесские телеграм-каналы сообщают, что одном из ТЦК произошла драка. "В киевском военкомате незаконно удерживают бригаду скорой помощи. Не выпускают врача и фельдшера. Приехало много бригад в знак протеста этому беспределу", — сообщают фельдшеры. В Харьковской области сотрудник ТЦК на улице жестоко избил мужчину и женщину, которая его защищала.

В Днепропетровске неизвестные активисты сожгли микроавтобус территориального центра комплектования (ТЦК). В Киеве военные вынуждены были повесить на свою машину надпись "НЕ ТЦК", чтобы местные жители не перепутали их с представителями украинского военкомата.

Телеграм-канал "Рыбарь" сообщает, что растёт число смертей недавно мобилизованных в застенках украинских ТЦК — известны случаи гибели граждан от побоев в Днепропетровской, Житомирской и Закарпатской областях. Каждый раз власти заявляют, что трагедии были якобы вызваны медицинскими факторами, однако родственники заявляют обратное и выходят на протесты.

— На этом фоне ожидаемо начались нападения на сотрудников ТЦК, причём лидером по ним выступает маленькая Черновицкая область. В Харькове активисты подожгли автомобиль начальника Салтовского ТЦК и здание военкомата, а в Закарпатье цыгане из села Онок пошли на штурм ТЦК в Виноградове из-за призыва их больного односельчанина, пишет "Рыбарь".

Шторм-новости: Как Армия России громит элиту противника под Харьковом, бегство ВСУ в Донбассе и террор мирных жителей, 11 июня
Шторм-новости: Как Армия России громит элиту противника под Харьковом, бегство ВСУ в Донбассе и террор мирных жителей, 11 июня
Авторы
Кирилл Золотарев
Кирилл Золотарев
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