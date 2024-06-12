Новости военкоров: Как Армия России продвигается к Купянску, а жители Украины сражаются с военкоматами, 12 июня Пока украинцы жгут технику военкоматов, а немецкие оружейники открыли на Украине первый завод, ВС РФ освободили несколько населённых пунктов на Купянском направлении — сводки военкоров с линии фронта в материале Life.ru. 12 июня, 10:13 Как Армия России продвигается к Купянску и охотится за "Абрамсами", 12 июня. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Под Харьковом, 12 июня: активизация Купянского фронта

После долгого затишья подразделения ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении. Были освобождены населённые пункты Мясожаровка и Тимковка. Немного южнее ВС РФ был занят населённый пункт Артёмовка, наши войска вышли к реке Жеребец.

На Волчанском направлении продолжаются тяжёлые городские бои, общее продвижение наших войск достигло 200 метров. ВСУ испытывают серьёзные проблемы со снабжением, так как у них не получается навести переправу через Северский Донец. Российская авиация господствует в воздухе и не даёт противнику этого сделать. В районе села Глубокое противник пытался контратаковать, в результате потерял более 10 человек убитыми и был отброшен на исходные позиции.

Несмотря на наступательные действия ВС РФ, ВСУ продолжают террор мирных жителей Белгородской и Харьковской областей. В Шебекине украинский снаряд попал прямо в жилой дом. Наши военные стараются помочь гражданскому населению и своими силами вывозят его из зоны боевых действий. Для помощи гражданам используются даже беспилотники.

Чтобы предотвратить обстрелы ВСУ, российские солдаты активно ведут контрбатарейную борьбу. За последнее время они уничтожили две польские САУ "Краб", гаубицу Д-20, гаубицу 2А65 и три 120-миллиметровых миномёта. В районе населённого пункта Ветеринарное был обнаружен и поражён пункт размещения техники и боеприпасов, которые противник использовал для ударов по Белгороду.

Ситуация в Донбассе, 12 июня

В районе Часова Яра ночью удалось уничтожить дронами украинский танк и БМП. Видео © Telegram / Colonelcassad

На Донбасском направлении отметились операторы БПЛА, работающие в ночное время суток. В районе Часова Яра ночью удалось уничтожить дронами украинский танк и БМП. Судоплатовцы добавили к счёту подбитых "Абрамсов" ещё одну машину. Танк был уничтожен в тёмное время суток, украинский экипаж его бросил. Судя по следующему видео, утром он всё ещё горел. Днём операторы дронов тоже не сидели без дела и уничтожили МРАП американского производства в районе Часова Яра.

Военные предприятия Киева в огне

После ночных ракетных ударов ВС РФ украинские официальные источники отчитались о том, что якобы все ракеты сбиты. Однако в одном из районов Киева на промышленном предприятии начался пожар. В Киевской области было зафиксировано повреждение АЗС, гаражей и складских помещений. Жилые дома от ударов не пострадали. Для тушения пожаров Киев вынужден был привлечь 105 человек и 30 единиц техники, некоторые помещения безуспешно пытаются тушить уже несколько часов.

Немецкий Rheinmetall создаёт свою инфраструктуру на Украине

Вооружение компании Rheinmetall. Rheinmetall открыла свой цех на территории Украины. Фото © ТАСС / IMAGO / Schöning

Rheinmetall — компания, производящая многие образцы немецкой бронетехники, открыла свой цех на территории Украины. В нём будут проводиться ремонт и обслуживание бронетехники. Работать там будут украинские специалисты под надзором немецких коллег.

Война жителей Украины с военкоматами

Телеграм-канал "Рыбарь" сообщает, что похищение и жёсткий захват людей работниками военкоматов распространён в разных частях Украины. Их действия становятся всё более жёсткими: так, в Одессе избили девушку, снимавшую работу сотрудников ТЦК, в Киеве заламывали инвалида, а во Львове пытались сбить велосипедиста. Одесские телеграм-каналы сообщают, что одном из ТЦК произошла драка. "В киевском военкомате незаконно удерживают бригаду скорой помощи. Не выпускают врача и фельдшера. Приехало много бригад в знак протеста этому беспределу", — сообщают фельдшеры. В Харьковской области сотрудник ТЦК на улице жестоко избил мужчину и женщину, которая его защищала.

В Днепропетровске неизвестные активисты сожгли микроавтобус территориального центра комплектования (ТЦК). В Киеве военные вынуждены были повесить на свою машину надпись "НЕ ТЦК", чтобы местные жители не перепутали их с представителями украинского военкомата.

Телеграм-канал "Рыбарь" сообщает, что растёт число смертей недавно мобилизованных в застенках украинских ТЦК — известны случаи гибели граждан от побоев в Днепропетровской, Житомирской и Закарпатской областях. Каждый раз власти заявляют, что трагедии были якобы вызваны медицинскими факторами, однако родственники заявляют обратное и выходят на протесты.

— На этом фоне ожидаемо начались нападения на сотрудников ТЦК, причём лидером по ним выступает маленькая Черновицкая область. В Харькове активисты подожгли автомобиль начальника Салтовского ТЦК и здание военкомата, а в Закарпатье цыгане из села Онок пошли на штурм ТЦК в Виноградове из-за призыва их больного односельчанина, — пишет "Рыбарь".

Авторы Кирилл Золотарев