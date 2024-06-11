Шторм-новости: Как Армия России громит элиту противника под Харьковом, бегство ВСУ в Донбассе и террор мирных жителей, 11 июня ВС РФ продолжают наступления по нескольким направлениям, перемалывая резервы ВСУ, заставляя украинское командование мобилизовать даже тех, кто обеспечивает армию. 11 июня, 11:30 Российские военные штурмовых подразделений морской пехоты ЧФ РФ в составе группировки "Днепр" в Херсонской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область, 11 июня

Минобороны РФ сообщило о взятии Артёмовки в ЛНР и Тимковки в Харьковской области. Элитные подразделения ВСУ продолжают уничтожать в Волчанске. Около 60 морских пехотинцев из 36 бригады предприняли попытку контратаки. Не успешно. До 20 боевиков было уничтожено, сообщает "Северный ветер". Это подразделение было переброшено взамен 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, что привело к проблемам в планировании сдерживания ВС РФ.

— Командование ВСУ вынуждено корректировать свои планы относительно нового контрнаступления на Харьковщине из-за потери 82-й ОДШБр. Два батальона бригады выведены на восполнение потерь. Ту же участь пытается повторить и 36-я ОБрМП, — пишут авторы канала.

13-я бригада Нацгвардии Украины пытается сдерживать атаки Российской армии под Липцами. Она заменила подразделения 42-й бригады ВСУ, понёсшей серьёзные потери.

Боевые действия в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ продолжают уничтожать технику противника, в том числе западную. Под населённым пунктом Питомник ударом БПЛА разбита немецкая самоходная артиллерийская установка PzH-2000. Отсутствие укреплений сделало своё дело: командование ВСУ вынуждено искать новые резервы.

— В ВСУ пришла очередная директиве по переброске сил и средств на Волчанск, Липцы и Сумы. Особенно штабы Сырского тревожит Сумское направление, — сообщает Condottiero. Напомним, флаги России и ЧВК в этом селе вызвали истерику на Украине.

Флаги России и ЧВК в селе Рыжевка вызвали истерику на Украине. Фото © Telegram / Сводки и аналитика СВО

Главком ВСУ заявляет, что в общей сложности на Северном направлении Россия собрала группировку в 60 тысяч человек.

Что освободили в Донбассе, 11 июня

На границе ДНР и Запорожской области освобождено Старомайорское. Следующим населённым пунктом, где будет поднят российский флаг, станет Урожайное.

— Наши подразделения окончательно выбили ВСУ из Старомайорского и продолжают штурм Урожайного. Сегодня украинские военные аналитики фактически признали потерю Старомайорского, оставив в серой зоне лишь кусок окраины, — отмечают "Военкоры Русской весны".

В Часовом Яре район Канал практические полностью перешёл под контроль России. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Часовом Яре район Канал практические полностью перешёл под контроль России. Противник не отводит подразделения, жертвуя ими ради сдерживания продвижения ВС РФ, констатируют "Два майора". Интересно, что часть подразделений боевиков может быть всё-таки выведена.

— ВСУ начали отвод войск из западной части Часова Яра и перебрасывают резервы в Харьковскую область, — утверждает Евгений Лисицын.

Развивается успешное наступление и после взятия Авдеевки. На этом направлении взяты Новоалександровка и Новопокровское.

Темпы мобилизации

Украинских мужчин продолжают вылавливать на улицах и затаскивать в ВСУ. И количество насильно мобилизованных только увеличивается.

— У нас сейчас темпы мобилизации выросли. За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода. За последние четыре месяца. У нас в мае был самый большой набор, — сказал секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Интересно, что парламентарий раскритиковал ход мобилизации. По его словам, в ВСУ попадают даже работники предприятий военно-промышленного комплекса.

Террор против гражданских

Не останавливаются обстрелы "старой" территории России. Украинские боевики дистанционно минируют Белгородскую область. Схожая ситуация была в начале специальной военной операции в Донецке, когда по городу разбрасывали мины "Лепесток". На противопехотной мине подорвался оператор ВГТРК Ярослав Борисов. Он получил множественные ранения, но хирурги спасли его. За всё время СВО в Белгородской области ранения получили 1087 человек, рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

В Херсонской области дрон атаковал приёмную Каховской администрации. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что пострадал один мужчина. Его посекло осколками стекла. Также в Каховке после обстрела ранены двое мужчин.

Продолжаются атаки и в Курской области. "Два майора" заявляют, что только за 10 июня в приграничных районах подавлены 26 дронов.

Авторы Даниил Черных