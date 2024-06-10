Шторм-новости СВО: Как Армия России открывает новый фронт в Сумской области и расширяет контроль в Часовом Яре, 10 июня ВС РФ заняли населённый пункт в Сумской области, ВСУ испытывают проблемы с обучением пилотов F-16 и пополняют штурмовые отряды бесполезными вояками теробороны, Украина заявила о создании корректируемых авиабомб собственного производства — дайджест в материале Life.ru. 10 июня, 11:06 Боевая работа расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область, 10 июня: на севере Украины открыт новый фронт

Российские подразделения заняли Рыжевку Сумской области. Этот посёлок фактически неразрывен с населённым пунктом Тёткино Курской области. Из Рыжевки противник активно организовывал заходы диверсионных групп на территорию России.

Освобождение ВС РФ села Рыжевка Сумской области. Видео © Telegram / Военное обозрение

Теперь же командование противника вынуждено перебрасывать резервы в Сумскую область, хотя сейчас в Волчанске у ВСУ большие проблемы. Там продолжаются ожесточённые городские бои. В районе Агрегатного завода наши передовые подразделения готовятся к штурму мощного узла обороны украинских подразделений. На востоке города противник пытается контратаковать наши части.

По боевикам в Харьковской области активно работает артиллерия. На видео попали кадры ночных ударов орудий по опорным пунктам ВСУ.

Тяжёлые бои в Донбассе, 10 июня

В Часовом Яре на территории микрорайона "Канал" идут ожесточённые стычки между нашими и украинскими передовыми подразделениями. ВС РФ продвигаются к центру микрорайона. Наступление поддерживают дроны, артиллерия, РСЗО, в том числе новая ТОС-2. Максимальное продвижение на севере от Соледара в направлении Скучного составило полтора километра.

В районе населённого пункта Сокол бойцы 2-й армии группировки войск "Центр" накрыли американский танк Abrams, после этого украинский экипаж бросил повреждённую машину. У Часова Яра с помощью тяжёлого дрона нашими бойцами была подбита БМП Bradley.

ВС РФ в районе села Сокол выследили и накрыли очередной американский танк. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

Как бойцов теробороны загоняют в штурмовики ВСУ

Как пишет телеграм-канал "Военная хроника", у ВСУ серьёзная проблема с пополнением пресловутых элитных подразделений. Туда даже начали отправлять бойцов из теробороны. Появилось видео, как военные 129-й бригады территориальной обороны жалуются, что их прикрепили к 81-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, хотя практически все в бригаде не годятся в штурмовики.

Как сообщает "Военная хроника", это не первый случай, когда теробороной затыкают дыры в "элитных" подразделениях: так уже было в Артёмовске, под Авдеевкой, под Харьковом и много где ещё.

Воздушные бои дронов, 10 июня

Появляется всё больше кадров с воздушными боями между беспилотниками. FPV-дроны ВС РФ смогут уничтожить украинский БПЛА самолётного типа. Оператор DJI Mavic из 57-й бригады пошёл на таран, чтобы уничтожить тяжёлый украинский дрон "Вампир" и спасти наших пехотинцев.

FPV-дрон. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ВСУ: бомбы есть, пилотов нет

Об испытании КАБ (корректируемые авиационные бомбы) собственного производства сообщил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. По его словам, сейчас Россия использует примерно три тысячи высокоточных бомб в месяц, а Украина — всего 100–300.

Вместе с тем ВСУ испытывают проблему не только в количестве бомб, но и в самолётах-носителях. Так, стало известно о проблемах с обучением украинских пилотов, темпы подготовки которых в США и Европе оставляют желать лучшего. Без подготовленных лётчиков передача F-16 не будет иметь смысла.

Авторы Кирилл Золотарев