Что известно о базе военных дронов, которую США хотят создать в Эстонии В Эстонии планируют создать базу беспилотников для атак северных регионов России и обучать до 1000 человек в год на базе местной ЧВК. 28 мая, 21:21 Цель проекта "Балтийское крыло призраков" — создание боевых групп для атак барражирующими и надводными дронами целей на севере России. Shutterstock / FOTODOM / aappp

Успехи Российской армии на Украине и создание эшелонированной системы ПВО вынуждают США и их сателлитов искать новые способы нанесения ударов по территории России. Так, новой базой для атак БПЛА может стать эстонский город Нарва.

От США эстонский проект "Балтийское крыло призраков" курирует бывший сотрудник оперативного управления ЦРУ Джеймс Акуна, который специализируется на нерегулярных военных действиях, является техническим советником Агентства оборонных инноваций США, Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA).

Американская база беспилотников в 200 км от Санкт-Петербурга

Учебные тренировки по отработке навыков управления БПЛА. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

Цель проекта "Балтийское крыло призраков" — создание боевых групп для атак барражирующими и надводными дронами целей на севере России. Параллельно американцы планируют проводить обучение и передавать эстонцам опыт, накопленный во время боевых действий с использованием дронов на Украине. Эта подготовка рассчитана не только на проведение отдельных атак по территории России, но и на возможные полномасштабные боевые действия.

Можно сказать, Прибалтика — один огромный полигон США. Запад воспринимает страны региона исключительно как территорию для потенциальных боевых действий с Россией. Никаких гуманитарных инициатив там практически не реализуется, отметил глава ЧРК Роман Ромачев.

До начала текущего проекта Джеймс Акуна уже успел поработать как минимум с одной эстонской разведывательной компанией — SensusQ. Эта организация публично заявляла о своей помощи ВСУ в деле обработки разведданных. По некоторым данным, Акуна контактировал с представителем SensusQ по имени Марко Каселехт. Он является сооснователем компании и пишет про себя следующее: "Специалист по оборонной промышленности и ветеран боевых действий с высокоразвитыми лидерскими качествами".

Участие граждан Эстонии в боевых действиях на Украине уже нельзя назвать чем-то удивительным. Как и выходцы из других прибалтийских стран, они активно участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, отметил эксперт в области военно-политических конфликтов Александр Зайцев. Кроме того, "у Эстонии самая короткая граница с РФ, и она "прижата" к морю, поэтому Таллин, будучи самым близким соседом второй столицы России, обладает наиболее выигрышным стратегическим положением". По его словам, натренированные ДРГ могут быть использованы в различных локальных конфликтах, на Украине и с её территории заходить на территорию РФ.

Украинский след

США планируют привлечь к "дронофикации" Эстонии местные и украинские компании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Кроме Каселехта, Акуне удалось наладить связи с Максимом Шереметом, украинским инженером и основателем компании Drone Lab. До начала СВО Шеремет был инженером в "Укроборонпроме", в 2022 году собрал свою команду и занялся самостоятельной деятельностью. Его компания занимается производством дронов класса "Баба-яга", то есть грузоподъёмных квадрокоптеров и не только. На Украине Акуна, помимо Шеремета, завёл знакомство с Максимом Музыкой, руководителем компании UA Dynamics.

UA Dynamics занимается производством БПЛА самолётного типа с относительно большим радиусом действия. Поэтому для эстонского центра беспилотников такое сотрудничество крайне важно. Вероятно, по задумке Акуны, использование БПЛА с большим радиусом полёта позволит достать цели в глубине территории России.

Для обучения эстонских операторов дронов Акуна познакомился с Антоном Веленко, который возглавляет украинскую Global Drone Academy. По словам последнего, за первый год своего существования эта организация подготовила примерно 1000 операторов БПЛА.

Все вышеперечисленные компании США планируют привлечь к "дронофикации" Эстонии. На конференции в Нарва-Йыэсуу Акуна уже публично высказал желание создать в эстонской Ида-Вирумаа "международный центр пилотирования и сертификации дронов, испытания новой техники". По его словам, там планируется обучать до 1000 человек в год.

Исходя из украинского опыта, эстонские операторы получат соответствующую тактическую подготовку. Речь идёт о противодействии системам РЭБ, работе в ночное время суток, использовании различных радиочастот для работы с БПЛА.

Почему США создают именно частную базу БПЛА?

— ЧВК — частная военная компания — идеальная прокси-сила. Это не американские военные, ответственности за их работу американцы могут избежать. США в данном случае пытаются уйти от возможных дипломатических последствий и обвинений в прямой агрессии в адрес России. Запад уже давно использует ЧВК для достижения своих целей и умеет их применять, — резюмировал глава ЧРК Роман Ромачев.

Авторы Кирилл Золотарев