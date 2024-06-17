Подполье: ВС РФ ударили ВСУ в Днепропетровской области
ВС РФ в воскресенье, 16 июня, нанесли удары нанесены по месту расположения ВСУ и техники в районах Марганца и Покровского Днепропетровской области, в последнем все дома занимают украинские военные и хранят там технику. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Вечером 16 июня был нанесен удар по месту расположения ВСУ в пригороде Марганца. Уже несколько месяцев в сторону побережья проехать невозможно, если нет местной прописки. Вдоль побережья Днепра расселились украинские военные. К ним и прилетело", — цитирует его РИА "Новости".
Также был удар и по Покровскому, где все дома занимают ВСУ со своей техникой. В итоге были уничтожены военный пикап с установленной на нем турелью и крупнокалиберным пулемётом.
А 15 июня в подполье сообщили о мощной атаке ВС РФ по объекту противника в Николаевской области. Мощь российского удара была очень велика, а поражённая цель впоследствии долго детонировала.
Telegram/Zelenskiy / Official