Подполье: ВС РФ ударили ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ в воскресенье, 16 июня, нанесли удары нанесены по месту расположения ВСУ и техники в районах Марганца и Покровского Днепропетровской области, в последнем все дома занимают украинские военные и хранят там технику. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Вечером 16 июня был нанесен удар по месту расположения ВСУ в пригороде Марганца. Уже несколько месяцев в сторону побережья проехать невозможно, если нет местной прописки. Вдоль побережья Днепра расселились украинские военные. К ним и прилетело", — цитирует его РИА "Новости".