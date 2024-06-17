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17 июня, 06:43

Подполье: ВС РФ ударили ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ в воскресенье, 16 июня, нанесли удары нанесены по месту расположения ВСУ и техники в районах Марганца и Покровского Днепропетровской области, в последнем все дома занимают украинские военные и хранят там технику. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Вечером 16 июня был нанесен удар по месту расположения ВСУ в пригороде Марганца. Уже несколько месяцев в сторону побережья проехать невозможно, если нет местной прописки. Вдоль побережья Днепра расселились украинские военные. К ним и прилетело", цитирует его РИА "Новости".

Также был удар и по Покровскому, где все дома занимают ВСУ со своей техникой. В итоге были уничтожены военный пикап с установленной на нем турелью и крупнокалиберным пулемётом.

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А 15 июня в подполье сообщили о мощной атаке ВС РФ по объекту противника в Николаевской области. Мощь российского удара была очень велика, а поражённая цель впоследствии долго детонировала.

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Telegram/Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
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