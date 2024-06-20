Украина представила свой аналог российского "Ланцета"

Украина представила новый беспилотник-камикадзе "Булава" на оборонной выставке Eurosatory 2024 во Франции. Дрон является аналогом российского "Ланцета", сообщает издание Defence Express.

Украинская "Булава" имеет такую же Х-образную форму крыла, как и "Ланцет". Общая взлётная масса нового дрона составляет 11 килограммов, вес боеголовки — 3,6 килограмма. Кроме того, "Булава" способна наращивать скорость до 100 километров в час и лететь более 50 минут. Размах крыльев беспилотника — около 1,6 метра, длина фюзеляжа — около полутора метров.

По информации издания, беспилотник может работать и днём, и ночью. Одной из главных особенностей "Булавы" является технология "машинного зрения", позволяющая автоматически обнаруживать, блокировать и сопровождать цели противника. Также дрон эффективен против воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что позволяет оператору вручную управлять БПЛА как можно дольше в условиях сильного подавления. "Булава" запускается с катапульты. Дрон способен проводить атаки как по выбранной оператором цели, так и по заданным координатам.