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20 июня, 07:44
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Украина представила свой аналог российского "Ланцета"

Украина на выставке Eurosatory 2024 во Франции представила новый дрон "Булава"

Украинский дрон "Булава". Обложка © ТАСС / Stevens Tomas / ABACA

Украинский дрон "Булава". Обложка © ТАСС / Stevens Tomas / ABACA

Украина представила новый беспилотник-камикадзе "Булава" на оборонной выставке Eurosatory 2024 во Франции. Дрон является аналогом российского "Ланцета", сообщает издание Defence Express.

Украинская "Булава" имеет такую же Х-образную форму крыла, как и "Ланцет". Общая взлётная масса нового дрона составляет 11 килограммов, вес боеголовки — 3,6 килограмма. Кроме того, "Булава" способна наращивать скорость до 100 километров в час и лететь более 50 минут. Размах крыльев беспилотника — около 1,6 метра, длина фюзеляжа — около полутора метров.

По информации издания, беспилотник может работать и днём, и ночью. Одной из главных особенностей "Булавы" является технология "машинного зрения", позволяющая автоматически обнаруживать, блокировать и сопровождать цели противника. Также дрон эффективен против воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что позволяет оператору вручную управлять БПЛА как можно дольше в условиях сильного подавления. "Булава" запускается с катапульты. Дрон способен проводить атаки как по выбранной оператором цели, так и по заданным координатам.

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А в России название "Булава" принадлежит морской межконтинентальной баллистической ракете. Ранее Life.ru сообщал, что в мае ВС России приняли на вооружение эту ракету. "Булава" предназначена для вооружения подлодок проекта 955 "Борей". Ракета может нести в составе головной части от шести до десяти боевых блоков мощностью 100–150 килотонн каждый.

Дарья Нарыкова
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