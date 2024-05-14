Ракету "Булава" морского базирования приняли на вооружение ВС России
МБР ракета "Булава" в действии. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Северного флота / Владимир Иващенко
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования "Булава" была принята на вооружение российских войск. Об этом сообщил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.
Подводный крейсер "Император Александр III" выполнил испытательный пуск баллистической ракеты. Видео © Telegram / Минобороны РФ
"7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса "Булава", — приводит ТАСС слова Соломонова.
"Булава" предназначена для вооружения подлодок проекта 955 и 955A (шифр "Борей" / "Борей-А"). В составе Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России находятся семь ракетных крейсеров этих проектов постройки "Севмаша". Каждое боевое судно несёт 16 МБР "Булава". По сведениям из открытых источников, дальность полёта "Булавы" составляет более девяти тысяч километров. Ракета может нести в составе головной части от шести до десяти боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100–150 килотонн каждый.
Напомним, 5 ноября 2023 года крейсер "Император Александр III" произвёл пуск ракеты "Булава" в рамках завершения государственной приёмки. В результате учений была успешно поражена цель на полигоне Кура, расположенном на полуострове Камчатка.