Ракету "Булава" морского базирования приняли на вооружение ВС России

"Булава" предназначена для вооружения подлодок проекта 955 и 955A (шифр "Борей" / "Борей-А"). В составе Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России находятся семь ракетных крейсеров этих проектов постройки "Севмаша". Каждое боевое судно несёт 16 МБР "Булава". По сведениям из открытых источников, дальность полёта "Булавы" составляет более девяти тысяч километров. Ракета может нести в составе головной части от шести до десяти боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100–150 килотонн каждый.