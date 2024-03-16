Шойгу показали, как "Ланцет" поражает немецкую Panzerhaubitze

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск. В частности, он заслушал доклад о текущей обстановке в зоне спецоперации и ознакомился с кадрами уничтожения немецкой самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 барражирующим боеприпасом "Ланцет".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Так, начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким сообщил, что противник несёт серьёзные потери в результате использования российскими силами высокоточных средств поражения, а также ударных БПЛА.

"За последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем уничтожены три американских комплекса Patriot, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более десяти артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов", — доложил Ким.

Кроме того, на этой неделе был нанесён удар авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования "Кракен". В результате было уничтожено до 300 боевиков.