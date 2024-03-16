Разведка заранее знала о готовящейся попытке ВСУ прорваться через границу РФ

Информация о готовящейся попытке прорыва российской границы украинскими формированиями в Курской и Белгородской областях была получена российской разведкой за две недели до случившегося. Как сообщил журналист Павел Зарубин для программы "Москва. Кремль. Путин", в связи с этим глава государства Владимир Путин распорядился заменить срочников у госграницы на спецназ и контрактников.

Отрывок программы "Москва. Кремль. Путин", в котором журналист Павел Зарубин сообщил о заранее полученных данных о попытке прорыва границы украинскими войсками. Видео © Telegram / Зарубин

"Очень важный нюанс, о котором нам стало известно. Информация о возможных попытках прорыва государственной границы была получена разведкой за две недели до попыток прорыва", — заявил Зарубин.