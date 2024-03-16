Разведка заранее знала о готовящейся попытке ВСУ прорваться через границу РФ
Зарубин: Разведка за две недели узнала о готовящейся попытке ВСУ прорыва границы
Информация о готовящейся попытке прорыва российской границы украинскими формированиями в Курской и Белгородской областях была получена российской разведкой за две недели до случившегося. Как сообщил журналист Павел Зарубин для программы "Москва. Кремль. Путин", в связи с этим глава государства Владимир Путин распорядился заменить срочников у госграницы на спецназ и контрактников.
Отрывок программы "Москва. Кремль. Путин", в котором журналист Павел Зарубин сообщил о заранее полученных данных о попытке прорыва границы украинскими войсками. Видео © Telegram / Зарубин
"Очень важный нюанс, о котором нам стало известно. Информация о возможных попытках прорыва государственной границы была получена разведкой за две недели до попыток прорыва", — заявил Зарубин.
В связи с этим президент РФ, по его словам, принял решение отвести укомплектованные солдатами срочной службы войска от приграничной территории. Они были заменены добровольцами, контрактниками и бойцами спецподразделений.
Напомним, что с 12 по 15 марта благодаря слаженным действиям ВС России и сотрудников ФСБ удалось предотвратить все попытки ВСУ проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей. Ни одна атака противника не удалась, в ответ российскими войсками были нанесены авиационные, ракетные и артиллерийские удары. Враг был обращён в бегство. В результате ВСУ лишились более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей.
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