Несколько беспилотников сбито силами ПВО над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько украинских беспилотников самолётного типа в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — написал чиновник в телеграм-канале.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Ранее введённый режим воздушной опасности в регионе сохраняется.