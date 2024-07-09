Несколько беспилотников сбито силами ПВО над Воронежской областью
Губернатор Гусев: Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Воронежской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько украинских беспилотников самолётного типа в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — написал чиновник в телеграм-канале.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Ранее введённый режим воздушной опасности в регионе сохраняется.
Этой ночью ВСУ также атаковали Белгород и Белгородский район. В результате трагедии погиб молодой парень, ещё двое мирных жителей ранены. Повреждения получили несколько домов, квартир и автомобилей.
Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016