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8 июля, 23:18

Несколько беспилотников сбито силами ПВО над Воронежской областью

Губернатор Гусев: Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько украинских беспилотников самолётного типа в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — написал чиновник в телеграм-канале.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Ранее введённый режим воздушной опасности в регионе сохраняется.

Над Белгородской и Воронежской областями уничтожено два беспилотника
Над Белгородской и Воронежской областями уничтожено два беспилотника

Этой ночью ВСУ также атаковали Белгород и Белгородский район. В результате трагедии погиб молодой парень, ещё двое мирных жителей ранены. Повреждения получили несколько домов, квартир и автомобилей.

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Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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