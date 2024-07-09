Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 22:10

Молодой парень погиб в результате удара ВСУ по Белгороду

Гладков: Силы ПВО сбили воздушные цели на подлёте к Белгороду, есть погибший

Последствия ночной атаки ВСУ на Белгород 9 июля. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия ночной атаки ВСУ на Белгород 9 июля. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. В результате происшествия есть погибший, ещё два мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Последствия ночной атаки ВСУ на Белгород 9 июля. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия ночной атаки ВСУ на Белгород 9 июля. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. К большому горю, от полученных ран скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая утрата", — написал Гладков в телеграм-канале.

Ранения получили два человека, один из которых госпитализирован. Второй пострадавший будет проходить амбулаторное лечение. Кроме того, в Белгороде после атаки выбиты окна в трёх частных домах и в 12 квартирах, осколками посечены два автомобиля. Повреждения получили три хозсубъекта и два социальных объекта.

По информации телеграм-канала SHOT, погибшим в Белгороде оказался молодой парень. Он получил множественные осколочные ранения.

Стало известно о третьем погибшем после удара ВСУ по ресторану под Белгородом
Стало известно о третьем погибшем после удара ВСУ по ресторану под Белгородом

О массированной атаке ВСУ на Белгородскую область Life.ru сообщал ранее. Местные жители заявили о взрывах в Белгороде, после которых в одном из районов города наблюдалось сильное задымление.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров