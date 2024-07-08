Стало известно о третьем погибшем после удара ВСУ по ресторану под Белгородом

До трёх человек увеличилось количество погибших в результате удара ВСУ "Точкой-У" по ресторану "Медведь" в селе Никольское Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Стало известно о третьем погибшем в результате воздушной атаки в селе Никольском Белгородского района. Водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилёта на соседнем перекрестке, получил ранения. Его коллега сел за руль и повёз раненого в сторону Белгорода для оказания помощи", — написал Гладков в телеграм-канале.

Он уточнил, что в пути пострадавший мужчина, к сожалению, скончался. В оперативные службы его коллега обратился только недавно, добавил губернатор.