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8 июля, 18:30

Стало известно о третьем погибшем после удара ВСУ по ресторану под Белгородом

Гладков: До трёх выросло число погибших при обстреле ресторана под Белгородом

До трёх человек увеличилось количество погибших в результате удара ВСУ "Точкой-У" по ресторану "Медведь" в селе Никольское Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Стало известно о третьем погибшем в результате воздушной атаки в селе Никольском Белгородского района. Водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилёта на соседнем перекрестке, получил ранения. Его коллега сел за руль и повёз раненого в сторону Белгорода для оказания помощи", — написал Гладков в телеграм-канале.

Он уточнил, что в пути пострадавший мужчина, к сожалению, скончался. В оперативные службы его коллега обратился только недавно, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что днём 8 июля ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по ресторану в селе Никольское под Белгородом. Изначально было известно, что погибли двое мирных жителей — 16-летний подросток и женщина, ещё восемь человек получили ранения.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Наталья Исакова
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