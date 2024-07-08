ВСУ ударили "Точкой-У" по ресторану под Белгородом, погибли люди

Украинские войска в 12:20 8 июля нанесли удар "Точкой-У" по ресторану "Медведь" в селе Никольское под Белгородом. По данным Mash, погибли двое, 16-летний подросток и женщина, ещё восемь человек ранены.

По данным телеграм-канала, часть гостей и персонала до сих пор находится под завалами, их пытаются достать. При этом глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтверждает одного погибшего.

"Белгородский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — в селе Никольское в результате прямого прилёта снаряда в коммерческий объект погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", — говорится в телеграм-канале губернатора.

Он добавил, что трёх пострадавших, двое из которых без сознания, доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. На месте работают оперативные службы. Информация уточняется.