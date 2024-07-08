Под Белгородом служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, ранены два человека

ВСУ атаковали сёла Ржевка и Вознесеновка в Шебекинском городском округе. Пострадали трое гражданских, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. Ранены два сотрудника предприятия: у одного мужчины осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги", — указал глава региона. На данный момент они госпитализированы, а на месте происшествия работают спецслужбы.

В Вознесеновке украинский дрон атаковал пассажирский автобус, водитель получил осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Его доставили в больницу. Также в селе Ржевка под атаку украинского БПЛА попал частный дом. В результате была повреждена кровля. При второй атаке пострадал автомобиль. Третий беспилотник сдетонировал возле магазина, вследствие чего загорелась сухая трава, но её быстро потушили.