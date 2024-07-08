Под Белгородом служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, ранены два человека
Гладков: В Шебекинском округе Белгородчины из-за атак ВСУ пострадали три человека
ВСУ атаковали сёла Ржевка и Вознесеновка в Шебекинском городском округе. Пострадали трое гражданских, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"В селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. Ранены два сотрудника предприятия: у одного мужчины осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги", — указал глава региона. На данный момент они госпитализированы, а на месте происшествия работают спецслужбы.
В Вознесеновке украинский дрон атаковал пассажирский автобус, водитель получил осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Его доставили в больницу. Также в селе Ржевка под атаку украинского БПЛА попал частный дом. В результате была повреждена кровля. При второй атаке пострадал автомобиль. Третий беспилотник сдетонировал возле магазина, вследствие чего загорелась сухая трава, но её быстро потушили.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли три населённых пункта Краснояружского района Белгородской области. Пострадало несколько построек, а также сгорел личный автомобиль мирного жителя.
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