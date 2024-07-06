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6 июля, 12:01

Гладков: ВСУ обстреляли три населённых пункта в Белгородской области

Последствия обстрела Краснояружского района Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Краснояружского района Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли три населённых пункта Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

Так, в Демидовке выявлены повреждения на территории трёх частных домовладений. Там выбиты окна, разбиты стены, посечены кровли и фасады жилых зданий. Кроме того, досталось надворным постройкам и заборам, а осколки попали в два автомобиля.

"FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта в посёлке Прилесье — один автомобиль сгорел полностью, один получил повреждения. Ещё один FPV-дрон взорвался возле частного домовладения в селе Теребрено. Осколками посечены крыша нежилого дома и забор", — написал чиновник в телеграм-канале.

Последствия обстрела Краснояружского района Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Краснояружского района Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Краснояружского района Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Краснояружского района Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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Матвей Константинов
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