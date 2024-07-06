Гладков: ВСУ обстреляли три населённых пункта в Белгородской области
Последствия обстрела Краснояружского района Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
ВСУ обстреляли три населённых пункта Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
Так, в Демидовке выявлены повреждения на территории трёх частных домовладений. Там выбиты окна, разбиты стены, посечены кровли и фасады жилых зданий. Кроме того, досталось надворным постройкам и заборам, а осколки попали в два автомобиля.
"FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта в посёлке Прилесье — один автомобиль сгорел полностью, один получил повреждения. Ещё один FPV-дрон взорвался возле частного домовладения в селе Теребрено. Осколками посечены крыша нежилого дома и забор", — написал чиновник в телеграм-канале.
Последствия обстрела Краснояружского района Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Последствия обстрела Краснояружского района Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Ранее мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Ещё одна девушка пострадала.