Гладков: ВСУ обстреляли три населённых пункта в Белгородской области

ВСУ обстреляли три населённых пункта Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

Так, в Демидовке выявлены повреждения на территории трёх частных домовладений. Там выбиты окна, разбиты стены, посечены кровли и фасады жилых зданий. Кроме того, досталось надворным постройкам и заборам, а осколки попали в два автомобиля.

"FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта в посёлке Прилесье — один автомобиль сгорел полностью, один получил повреждения. Ещё один FPV-дрон взорвался возле частного домовладения в селе Теребрено. Осколками посечены крыша нежилого дома и забор", — написал чиновник в телеграм-канале.

Последствия обстрела Краснояружского района Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Краснояружского района Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков