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6 июля, 06:25

На севере Донецка при обстреле ВСУ погиб мирный житель, ещё один ранен

В Киевском районе Донецка в результате украинского обстрела погиб один мирный житель и ещё один человек ранен. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

"В Киевском районе по улице Сормовской погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются. Также ранена девушка 2003 года рождения", — следует из сообщения.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 5 июля в результате украинского обстрела в ДНР пять человек погибли и ещё 26 получили ранения. Также получили повреждения 18 жилых домов в Петровском и Ленинском районах Донецка, в Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки, Новолуганском.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha

Николай Рюмин
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