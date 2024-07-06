На севере Донецка при обстреле ВСУ погиб мирный житель, ещё один ранен
В Киевском районе Донецка в результате украинского обстрела погиб один мирный житель и ещё один человек ранен. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.
"В Киевском районе по улице Сормовской погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются. Также ранена девушка 2003 года рождения", — следует из сообщения.
Ранее Life.ru рассказывал, что 5 июля в результате украинского обстрела в ДНР пять человек погибли и ещё 26 получили ранения. Также получили повреждения 18 жилых домов в Петровском и Ленинском районах Донецка, в Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки, Новолуганском.
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