На севере Донецка при обстреле ВСУ погиб мирный житель, ещё один ранен

В Киевском районе Донецка в результате украинского обстрела погиб один мирный житель и ещё один человек ранен. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

"В Киевском районе по улице Сормовской погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются. Также ранена девушка 2003 года рождения", — следует из сообщения.