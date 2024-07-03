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3 июля, 05:58

ВСУ варварски уничтожили до основания крупный супермаркет в Донецке

В Киевском районе Донецка полностью сгорел супермаркет после удара ВСУ из HIMARS

Украинская армия нанесла удар по "Первому республиканскому супермаркету" в Киевском районе Донецка, из-за чего всё здание сгорело до основания. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

  • Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
  • Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
  • Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
  • Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

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К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, поскольку варварский удар был нанесён до открытия. В радиусе нескольких метров вся земля усыпана обломками разрушенного здания. Пожарные прилагают усилия, чтобы ликвидировать возгорание. Кроме супермаркета, урон также получили рядом стоящая автомойка, станция техобслуживания и больница.

Тушили пожар после обстрела: Четыре сотрудника МЧС ранены в Донецке при ударе ВСУ, их госпитализировали
Тушили пожар после обстрела: Четыре сотрудника МЧС ранены в Донецке при ударе ВСУ, их госпитализировали

Ранее украинская армия нанесла удар по школе в Донецке. В результате ракета пробила крышу учебного заведения, а затем проломила пол и упала в кабинет младших классов. По словам школьного директора, пострадавших не было, а к моменту атаки в здании находился только дежурный.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

Владимир Озеров
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