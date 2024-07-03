ВСУ варварски уничтожили до основания крупный супермаркет в Донецке

Украинская армия нанесла удар по "Первому республиканскому супермаркету" в Киевском районе Донецка, из-за чего всё здание сгорело до основания. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.









К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, поскольку варварский удар был нанесён до открытия. В радиусе нескольких метров вся земля усыпана обломками разрушенного здания. Пожарные прилагают усилия, чтобы ликвидировать возгорание. Кроме супермаркета, урон также получили рядом стоящая автомойка, станция техобслуживания и больница.