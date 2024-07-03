ВСУ варварски уничтожили до основания крупный супермаркет в Донецке
В Киевском районе Донецка полностью сгорел супермаркет после удара ВСУ из HIMARS
Украинская армия нанесла удар по "Первому республиканскому супермаркету" в Киевском районе Донецка, из-за чего всё здание сгорело до основания. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, поскольку варварский удар был нанесён до открытия. В радиусе нескольких метров вся земля усыпана обломками разрушенного здания. Пожарные прилагают усилия, чтобы ликвидировать возгорание. Кроме супермаркета, урон также получили рядом стоящая автомойка, станция техобслуживания и больница.
Ранее украинская армия нанесла удар по школе в Донецке. В результате ракета пробила крышу учебного заведения, а затем проломила пол и упала в кабинет младших классов. По словам школьного директора, пострадавших не было, а к моменту атаки в здании находился только дежурный.
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