Число погибших из-за атак ВСУ в ДНР выросло до пяти

Число погибших после обстрелов ВСУ в ДНР выросло до пяти человек, заявил в телеграм-канале глава республики Денис Пушилин. Кроме того, ранены 26 мирных жителей, включая девочку-подростка и двух сотрудников МЧС страны.

Также получили повреждения 18 жилых домов в Петровском и Ленинском районах Донецка, в Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки, Новолуганском (городской округ Дебальцево). Разрушениям подверглись пять объектов гражданской инфраструктуры в Ленинском районе Донецка. Речь идёт об АЗС, автомойке, магазине строительных материалов. В Волновахе "под раздачу" попало производственное предприятие.

"Также от обстрелов повреждены 24 единицы транспорта в Ленинском, Петровском районах Донецка, Волновахе, Центрально-Городском районе Горловки", — перечислил Пушилин.

В его канале также появились данные, что ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Life.ru) совершили 43 атаки, выпустив 105 боеприпасов. Противник использовал реактивную артиллерию HIMARS М-30А1, М-31, ствольную артиллерию калибром 155 мм (речь идёт и о кассетном типе), ударные беспилотники.