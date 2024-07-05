Два человека погибли, ещё 19 ранены в результате очередной атаки ВСУ на ДНР
Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн
ВСУ обстреляли Донецкую Народную Республику. Жертвами атаки стали двое человек, пострадали ещё 19, в том числе дети и спасатели. "Mash на Донбассе" опубликовал кадры последствий обстрела.
ВСУ обстреляли ДНР. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Сперва украинские войска нанесли удар ракетой HIMARS по Волновахе, в результате были смертельно ранены двое работников "ГорСтроя". Ещё у четверых строителей ранения средней тяжести. Повторным обстрелом задело двоих сотрудников МЧС, приехавших к месту удара. По информации телеграм-канала, в Донецке были ранены мужчина с 13-летней дочерью, работник заправки и двое водителей гражданского транспорта, в Ясиноватой под удар попали трое человек, в Горловке ранены двое женщин, в Александровке — один гражданский.
Глава ДНР Денис Пушилин в личном телеграм-канале подтвердил информацию о том, что число пострадавших от украинских ударов по Ленинскому району Донецка возросло до пяти. До этого местные оперативные службы сообщили о двоих раненых.
"В результате атаки со стороны ВФУ в Ленинском районе Донецка ранены пять человек: семья (отец и дочь) — мужчина 1979 года рождения и девочка-подросток 2011 года рождения, а также трое мужчин — 1983 (сотрудник АЗС "РТК"), 1955 и 1990 годов рождения (двое мужчин ранены в своих машинах)", — говорится в сообщении главы региона.
Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
Один из снарядов упал возле заправки у крупной транспортной развязки в Ленинском районе города, что стало причиной ранения мирных жителей. Близлежащие здания посекло осколками, в них выбиты стёкла, повреждена газовая труба.
ВСУ не прекращают интенсивные обстрелы Донецка и ДНР. 29 июня ракета пробила крышу одной из школ в городе, снаряд повредил перекрытия и провалился в один из классов. 30 июня украинская армия нанесла по городу удары с применением ствольной артиллерии, один из снарядов прилетел по остановке маршрутного транспорта "Борможная", убив пенсионерку и ранив ещё четверых человек. В тот же день от украинской атаки пострадали четверо спасателей, которые тушили вызванный обстрелом пожар.