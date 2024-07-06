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6 июля, 03:06

Охранник предприятия в Шебекине пострадал после обстрела ВСУ

ВСУ вновь обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Снаряд прилетел на территорию предприятия, из-за чего пострадал охранник — у него осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Бойцы территориальной самообороны привезли его в Шебекинскую больницу. Мужчине оказали первую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение, так как он не захотел ложиться на лечение.

Также было повреждено 11 частных домов. В них выбило окна, были посечены фасады, кровли, заборы и надворные постройки. Один из домов пострадал особенно сильно. На одном соцобъекте и одном производственном предприятии повредило остекление и фасад. Осколками задело четыре машины и ряд линий электропередачи.

"Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", — написал Гладков.

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Вчера вечером Шебекино также было обстреляно со стороны ВСУ. В результате пострадал и был госпитализирован один человек. Повреждения получили и объекты гражданской инфраструктуры. Два многоквартирных дома лишились остекления, осколками посечён один автомобиль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Анатолий Симоненко
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