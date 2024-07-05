Житель Шебекина госпитализирован после обстрела со стороны Украины
Город Шебекино вновь подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков киевского режима. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Мужчину с ушибом кисти и ссадинами лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", — написал он в Telegram.
Повреждения получили и объекты гражданской инфраструктуры. Два многоквартирных дома лишились остекления, осколками посечён один автомобиль.
А минувшей ночью украинские боевики атаковали дронами Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Единственной жертвой удара стала шестилетняя девочка, ещё пятеро пострадали. По факту теракта возбуждено уголовное дело.
Telegram / Міністерство оборони України