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5 июля, 20:10

Житель Шебекина госпитализирован после обстрела со стороны Украины

Город Шебекино вновь подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков киевского режима. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчину с ушибом кисти и ссадинами лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", — написал он в Telegram.

Повреждения получили и объекты гражданской инфраструктуры. Два многоквартирных дома лишились остекления, осколками посечён один автомобиль.

Два человека погибли, ещё 19 ранены в результате очередной атаки ВСУ на ДНР
Два человека погибли, ещё 19 ранены в результате очередной атаки ВСУ на ДНР

А минувшей ночью украинские боевики атаковали дронами Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Единственной жертвой удара стала шестилетняя девочка, ещё пятеро пострадали. По факту теракта возбуждено уголовное дело.

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Telegram / Міністерство оборони України

Илья Пушкарев
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